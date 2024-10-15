Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки

Компания Dreame, производитель интеллектуальной техники для домашней уборки, объявляет о начале продаж обновленной модели пылесоса Dreame R20, получившей приставку «Aqua». Теперь в комплекте есть дополнительная насадка, с помощью которой можно выполнять влажную или комбинированную уборку. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Насадка для влажной уборки оснащена двумя вращающимися швабрами со сменными салфетками, а также системой подачи воды из встроенной емкости (0,2 л). За счет вращения со скоростью до 120 об/мин швабры позволяют справляться даже со старыми загрязнениями: например, с засохшими пятнами соуса на кухне или следами от ботинок в прихожей. В зависимости от типа покрытия можно выбирать один из двух режимов: интенсивное увлажнение с подачей большого объема воды или умеренное, для ламината и других деликатных видов покрытия.

В обновленной версии пылесоса сохранен высокоскоростной бесщеточный двигатель, развивающий 150 000 об/мин. Он обеспечивает мощность всасывания до 190 аэроватт. Этого хватит для уборки пыли, мусора, шерсти животных с разных покрытий — от ламината до ковров. Кроме того, бесщеточный мотор имеет длительный срок службы и пониженный уровень шума.

Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки

Пятиступенчатая система фильтрации задерживает до 99,9% пыли. Блок с фильтрами легко разобрать и промыть под водой — за счет этого сокращаются затраты на покупку расходных материалов.

Работа двигателя в режиме высокой мощности обычно приводит к ускоренному разряду батареи. Поэтому Dreame предусмотрел в R20 Aqua систему распознавания уровня загрязнений с автоматической регулировкой мощности. В режиме Auto Mode инфракрасные датчики пылесоса оценивают размер и количество частиц, которые попадают внутрь. При небольшом уровне загрязнений для уборки используется стандартный уровень мощности. Если щетка попадает на участок с большим содержанием пыли и грязи, мощность увеличивается.

Две основные насадки нового Dreame R20 Aqua имеют светодиоды в передней части. Голубая подсветка позволяет видеть еще не убранные участки и не пропускать их.

Помимо насадок для уборки пола, в комплект Dreame R20 Aqua входят еще несколько аксессуаров, которые расширяют возможности пылесоса. Моторизованная мини-щетка идеальна для очистки мягкой мебели. Широкая комбинированная насадка незаменима для сбора крошек с рабочих столов, очистки штор и других вертикальных поверхностей. Узкая комбинированная насадка легко проникает в труднодоступные места: щели, небольшие ниши и так далее. Гибкий адаптер дает возможность убирать пыль на верхних панелях шкафов или глубоко под мягкой мебелью. Все насадки удобно хранить на базе — тогда они всегда будут под рукой.

Аккумуляторная батарея большой емкости позволяет R20 Aqua работать до 90 мин без подзарядки. За это время можно убрать до 300 м² площади, так что модель отлично подойдет владельцам больших квартир и загородных домов.

Новые пылесосы Dreame R20 Aqua можно приобрести с 15 октября на официальном сайте Dreame, а также в магазинах-партнерах: «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Технопарк» и «Всесмарт». Рекомендованная розничная цена Dreame R20 Aqua составляет 45,9 тыс. руб. По случаю старта продажи до четвертого ноября 2024 г. предложат по промо-цене 39,9 тыс. рублей.