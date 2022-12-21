Разделы

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Розница Техника
|

Аналитика МТС: Apple остается лидером по продажам беспроводных наушников в России

МТС проанализировала рынок гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 г. компания Apple сохраняет лидерство по продажам беспроводных наушников в России в денежном выражении.

По итогам 11 месяцев 2022 г. в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников на сумму 38,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в количественном выражении составил 19%. В денежном выражении рынок сократился на 8%.

Средняя стоимость беспроводных наушников в январе-ноябре 2022 г. снизилась на 23% до 3,2 тыс. руб.

Первое место по количеству продаж стала компания JBL, которая заняла 13% рынка беспроводных наушников. Следом расположились Xiaomi и Apple, занявшие 12% и 6% рынка соответственно. На четвертом месте Honor — 4%, на пятом — Samsung с 2% рынка.

В денежном выражении лидером является Apple: по итогам 11 месяцев 2022 г. компания заняла 31% рынка. На втором месте JBL с 14%, на третьем — Xiaomi с 8%. На четвертом и пятом месте Samsung и Honor с 7% и 4% соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дешевых iPhone больше не будет. Apple убивает сверхпопулярную модель

Половина российских компаний приспособилась к уходу Microsoft, Cisco, SAP, Oracle

«Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники

Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta

Загадочная ИТ-компания наказала сбежавшую из России HPE на крупнейшую в истории сумму

Топ-менеджеры российского SAP передумали выкупать бизнес. Все равно клиенты уходят

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще