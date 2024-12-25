«Октава ДМ» выводит на рынок первую российскую беспроводную петличную микрофонную систему «Жук»

Компания «Октава ДМ», отечественный производитель профессионального звукового оборудования, выводит на рынок новую линейку беспроводных петличных микрофонных систем «Жук». Эта инновационная разработка станет первым российским продуктом в своем сегменте, предлагая пользователям три стильных цветовых варианта: черный, белый и милитари. Об этом CNews сообщили представители компании «Октава ДМ».

Новая линейка создана на базе технологий, ранее успешно примененных в цифровых радиосистемах OWS, которые зарекомендовали себя как надежное решение для профессионального и любительского использования. В 2022 г. «Октава ДМ» представив вокальную цифровую радиосистему. Сегодня компания продолжает укреплять свои позиции, предлагая продукт, который отвечает требованиям современного медиапроизводства и онлайн-контента.

«Укрепив за несколько лет свои позиции в сегменте беспроводных микрофонных решений и задав высокие стандарты, мы готовы представить новый продукт для более широкой аудитории. Сфера применения петличных микрофонов значительно расширяется и выходит за рамки профессиональной нишевой отрасли, как радиовещание и репортажная журналистика. Петличные микрофоны становятся незаменимым инструментом для блогеров, создателей контента, образовательных проектов и даже телемедицины , – сказала генеральный директор «Октава ДМ» Любовь Стальнова. – Потребности отрасли видеоконтента растут с каждым годом. По данным аналитического агентства Market Research Intellekt В 2023 году с. на аудиоаксессуары вырос на 20 % по отношению к прошлому году. В ближайшие годы эта тенденция сохранится, поскольку авторы все чаще отдают предпочтение звуку профессионального уровня. Мы уверены, что «Жук» станет идеальным выбором для всех, кто ценит высокое качество звука».

«Октава ДМ» выводит на рынок первую российскую беспроводную петличную микрофонную систему «Жук»

С развитием блогинга, стриминга и видеопроизводства высокое качество звука стало необходимым элементом для успешной работы с аудиторией. Если для студийных условий идеально подходят микрофоны профессиональной линейки «Октава», то для съемки в динамичной среде компания разработала «Жука» — компактную и универсальную беспроводную петличную систему.

«Жук» состоит из микрофона-передатчика и компактного приемника, который подключается к любым записывающим или транслирующим устройствам. Компактный корпус микрофона выполнен из прочного пластика и оснащен миниатюрным круговым капсюлем. Кроме базовой версии, доступна комплектация с двумя передатчиками, что идеально подходит для интервью и других задач, где требуется запись нескольких спикеров. Одна система может одновременно поддерживать до семи микрофонов.

Ключевые особенности системы «Жук»

Чистота звука: круговой капсюль обеспечивает четкую передачу голоса, а встроенная система шумоподавления устраняет посторонние звуки.

Качество звука в любых условиях: В комплекте предусмотрены ветрозащитные чехлы, которые позволяют записывать кристально чистый звук даже при сильном ветре.

Стабильный сигнал: система ЖУК использует технологию цифровой модуляции GFSK, обеспечивающую стабильное соединение даже на больших расстояниях. Для передачи аудиосигнала применяется формат сжатия ADPCM, который уменьшает размер данных в четыре раза без потери качества.

Продуманное управление: Две функциональные кнопки — Mute для мгновенного отключения микрофона и Gain для регулировки чувствительности (0, 6 или 12 дБ) — обеспечивают удобство работы в любых условиях.

Эргономика: Устройство крепится к одежде с помощью клипсы-застежки или магнита, что позволяет закрепить его даже на тканях без швов и краев.

Автономность: литий-ионный аккумулятор емкостью 100 мАч обеспечивает до шести часов беспрерывной работы. Зарядный кейс, входящий в комплект, позволяет провести два полных цикла подзарядки передатчика, что увеличивает время работы до 18 часов.

Рекордная дальность: Микрофон работает на расстоянии до 300 метров от приемника, что является лучшим показателем на рынке.

Простота использования: Система автоматически сопрягается без необходимости установки дополнительного ПО. Для работы достаточно подключить приемник к устройству и включить микрофон.

Приемник оборудован разъемами USB-C и mini-jack (3,5 мм), что позволяет подключать его к любым устройствам. Подходит для использования с профессиональными камерами, смартфонами, планшетами (iOS/Android) и другой записывающей техникой.

Благодаря сочетанию передовых технологий, компактного дизайна и конкурентной цены, ЖУК станет идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей качественного звука. Это надежный инструмент для работы в быстро развивающемся медиапространстве.

«Октава ДМ» продолжает развивать российский рынок звукового оборудования, предоставляя пользователям уникальные решения, способные конкурировать с мировыми брендами. В первом квартале 2025 года компания представит усовершенствованную версию системы — «Супержук». Новинка получит встроенную память для записи аудио, что сделает ее еще более универсальным решением для профессионального и любительского использования.