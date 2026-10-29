Тотальный дефицит памяти продолжится не менее двух лет. Samsung из-за него получила рекордную прибыль

В Samsung предупредили, что дефицит памяти для ИИ будет усиливаться в 2027 г. и сохранится в 2028 г. Объемы HBM4 на 2027 г. уже полностью распроданы. Причина - физические ограничения: более новые стандарты (HBM4E, HBM5) требуют больших кристаллов и большего числа слоев, а мощности переключаются с обычной DRAM на HBM. Массовое производство HBM4E компания планирует начать в первой половине 2027 г. Спрос на память уже принес Samsung рекордную прибыль, ведь операционная прибыль превысила 100 трлн вон (около $80 млрд). Дефицит также толкает вверх цены на память для смартфонов и ноутбуков.

Прогнозы по обострению дефицита памяти

Samsung предупредила, что нехватка памяти в 2027 г. усилится, а ограничения поставок сохранятся и в 2028 г., об этом компания заявила при публикации отчета о результатах III квартала 2026 г., пишет Wccftech. Весь объем high bandwidth memory 4 (HBM4) на 2027 г. уже полностью распределен между заказчиками.

В Samsung связывают дефицит с объективными технологическими факторами в октябре 2026 г. Исполнительный вице-президент по глобальным продажам и маркетингу памяти Samsung Джеджун Ким (Jaejoong Kim) отметил, что выпуск более совершенных стандартов памяти требует существенно больших ресурсов. Компания нарастила капитальные вложения, однако не рассчитывает на увеличение объемов выпуска.

«По мере перехода HBM4E и HBM5 в разряд основных продуктов размеры их кристаллов станут больше, чем у предыдущих поколений, а количество металлических слоев заметно возрастет. На фоне переориентации производства с традиционной dynamic random-access memory (DRAM) на HBM это сформирует физическое ограничение предложения», - заявил Ким.

Samsung Samsung предупредила о дефиците памяти для ИИ до 2028 г., но компания продолжит наращивать вложения в чипы

Массовый выпуск HBM4E Samsung намерена начать в первой половине 2027 г., а наращивание объtмов - во второй. Одновременно компания Samsung фиксирует устойчивый спрос на серверную DDR5 со скоростью от 8000 МБ/с и развивает ИТ-решения с технологией искусственного интеллекта (ИИ) на базе NAND: SSD с интерфейсом PCIe Gen6 и высокоемкие QLC-накопители.

Закрепление поставок контрактами

На фоне дефицита клиенты стремятся заранее зафиксировать объемы. Samsung заключила долгосрочные соглашения с десятью крупными заказчиками, и число желающих получить гарантированные поставки продолжает расти. Такие контракты охватывают 60-70% производственных мощностей.

Круг покупателей расширился: помимо гипермасштабируемых дата-центров в него вошли производители мобильных устройств, автомобильной электроники и сетевого оборудования.

Рекордные финансовые показатели

Высокий спрос на память обеспечил Samsung лучшие результаты в истории. Выручка в III квартале 2026 г. достигла 195,3 трлн вон (около $146,3 млрд) - рост на 14% к II кварталу и на 127% в годовом выражении, писал CNews. Операционная прибыль впервые превысила 100 трлн вон (примерно $75 млрд): увеличение за квартал составило 20%, за год - 783%.

Развитие литографии

В сегменте литографии Samsung ожидает, что в 2026 г. число заказов на 2 нанометровый (нм.) техпроцесс более чем удвоится. Основным драйвером остается 4 нм. процесс, выбранный крупными американскими ИИ-заказчиками.

Массовое же производство по нормам 2 нм для ключевых клиентов запланировано на вторую половину 2026 г.

Последствия для рынка

Аналогичный прогноз компания Samsung давала еще в июле 2026 г. по итогам II квартала: нехватка памяти для ИИ усилится в 2027 г. и сохранится до 2028 г.

Дефицит уже отражается на потребительском сегменте - память для смартфонов и ноутбуков заметно подорожала.

Аналитики Samsung ожидают, что мировые поставки смартфонов в 2026 г. сократятся более чем на 10%.

Похожие прогнозы

По информации SK Hynix, ее производственные объемы DRAM и HBM фактически полностью распроданы вплоть до 2029 г. Нехватка памяти, по прогнозу компании, может продлиться до 2030 г. Спрос на HBM оценивается примерно в два раза выше доступного предложения.

Неопределенность создают и опасения по поводу окупаемости вложений в ИИ, поскольку доходность проектов зависит от того, как быстро спрос на ИИ-сервисы превратится в устойчивую выручку, предупреждают аналитики SK Hynix.