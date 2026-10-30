Производство российских умных телевизоров начато на бывшем заводе автомобилей Mazda

На заводе ушедшего с российского рынка в 2022 г. автопроизводителя Mazda началось производство устройств Smart TV. Спрос на отечественные телевизоры с функцией смарт растет, так как они встраиваются в экосистемы российских сервисов.



Запуск нового производства телевизоров

На бывшем заводе Mazda во Владивостоке компания «Альтер Инвест» запустила производство телевизоров Smart TV, пишет «РИА Новости».

Новые мощности, созданные на индустриальной площадке бывшего завода двигателей Mazda включают высокотехнологичную линию сборки и контроля, чистую комнату и испытательную лабораторию с передовым оборудованием для тестирования продукции, по словам представителей «Альтер Инвест».

Под проект создано юрлицо ООО «Санрайз Электроникс», якорным заказчиком которого является ритейлер DNS. Производство стартует с мощности в 600 тыс. телевизоров в год и планирует рост до 1,2 млн.

StockSnap / Pixabay Производство устройств Smart TV во Владивостоке планирует выход на мощность до 1,2 млн штук в год

«Уверен, что новые мощности будут востребованы всеми дистрибьюторами телевизоров, стремящимися нарастить свою долю на российском рынке», — сказал генеральный директор «Альтер Инвест» Николай Соболев.

Удобная логистика бывшего завода Mazda

Одним из факторов размещения производства во Владивостоке стала логистика, как пишет ТАСС.

Соболев отметил удобство расположения площадки, позволяющее сократить сроки доставки комплектующих из Юго-Восточной Азии и ускорить поставки в торговые сети по всей России. Завод планирует специализироваться на контрактном производстве техники для российских брендов и дистрибьюторов.

Компания «Соллерс» и Mazda запустили совместное предприятие (СП) во Владивостоке в 2012 г., по данным местного новостного портала VL.ru. В 2018 г. «Интерфакс» сообщал об открытии нового корпуса для производства 50 тыс. двигателей в год площадью 12,6 тыс. кв. м. Строительство началось осенью 2017 г., после того, как ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» стало резидентом ТОР (Территория опережающего развития) «Надеждинская».

Однако в 2022 г. планы Mazda изменились. Японская компания вышла из СП и передала свои 50% доли «Соллерс». В 2023. на предприятии собирали фактически китайские пикапы Sollers ST6, потом автобусы «Соллерс». Но в январе 2025 г. производство перенесли в Ульяновск. VL.ru тогда писал, что автомобильное производство полного цикла на Дальнем Востоке признается бизнесменами нерентабельным.

Спрос на устройства Smart TV в России

В мае 2026 г. CNews писал, что В России за последние два года доля российских телевизоров в суммарном объеме продаж Smart TV увеличилась с 10,8% до 17,4%, то есть в полтора раза.

На смену корейским телевизорам, которые на тот момент все еще занимали 43,3%, начали приходить бренды Dexp (принадлежит розничной сети DNS), «Яндекс ТВ станция», Hartens (владелец – Ozon), «Триколор», «Сбер», Tuvio (дочерний бренд «Яндекса»), Novex и Hi (собственные бренды «М.Видео»), Horizont и «Витязь».

Рост интереса россиян объясняется тем, что такие ТВ могут дать им больше, чем иностранные. К примеру, телевизоры «Яндекса» и Сбербанка органично встроены в экосистемы этих компаний и могут взаимодействовать с другими их умными устройствами – колонками, освещением, системами безопасности и пр.

Также в распоряжении «Яндекса» есть собственный онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», открывающий доступ к большому количеству контента. А на телевизорах Сбербанка доступны сторонние российские онлайн-кинотеатры.