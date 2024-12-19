Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5

Компания D-Link объявляет о выводе на российский рынок нового комплексного решения Nuclias Connect для централизованного управления беспроводными сетями на базе контроллера DNH-100, точек доступа Wi-Fi 6/5 и коммутаторов D-Link. Данное решение имеет многолетний позитивный опыт внедрения и эксплуатации по всему миру и заслужило положительные отзывы инсталляторов и пользователей. Об этом CNews сообщили представители D-Lin.

Nuclias Connect позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д. Программно-аппаратный комплекс разработан с учетом потребностей современного малого и среднего бизнеса и учреждений медицины, образования, культуры и компаний сегмента HoReCa, которым требуется простое высокопроизводительное решение с эффективными мерами безопасности для управления динамичной многопользовательской сетевой инфраструктурой.

Nuclias Connect расширяет портфель беспроводных решений D-Link в сегменте малого и среднего бизнеса, в то время профессиональные точки доступа DWL Unified с контроллерами DWC предназначены для применения в корпоративном сегменте.

Решение Nuclias Connect включает в себя аппаратный контроллер DNH-100 с возможностью подключения до 100 единиц совместимого оборудования, широкий набор внешних и внутренних высокоскоростных точек доступа для разных сценариев применения и настраиваемые коммутаторы 1G/10G, в том числе с повышенным бюджетом мощности PoE.

Основные преимущества Nuclias Connect: централизованное управление и координация работы беспроводной сети на территориально распределенных объектах; совместимость с высокоскоростными точками доступа Wi-Fi 6/5 для стабильного покрытия и работы в условиях высокой плотности подключений; автоматическое обнаружение поддерживаемого оборудования L2/L3 и единый профиль конфигурации для всех устройств в группе; быстрый роуминг для поддержания непрерывной связи при перемещениях по корпоративной территории (при использовании DAP-X3060, DAP-X3060OU, DAP-3666); доступная аналитика трафика с разной степенью детализации и удобный механизм генерации отчетов; аутентификация с помощью RADIUS / LDAP /POP3; функционал адаптивного портала с блокировкой доступа к сети клиентам, не прошедшим аутентификацию; ограничение доступа к ресурсам сети по времени; управление радиочастотами для переключения точек доступа на менее загруженный канал и возможность автоматического устранения «мертвых зон» в случае отказа одной из управляемых ТД за счет увеличения мощности соседних; хагрузка планов этажей и отображение текущей схемы сети; бесплатное мобильное приложение для удаленного администрирования.