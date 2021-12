Aruba признана лидером магического квадранта Gartner

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, в 16 раз подряд заняла место лидера в ежегодном исследовании компании Gartner «Магический квадрант корпоративной инфраструктуры проводных и беспроводных сетей» (Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure). Aruba также получила наивысшие оценки в трех категориях из пяти, оцениваемых в сопутствующем исследовании «Критические возможности корпоративной инфраструктуры проводных и беспроводных сетей» (Critical Capabilities for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure), — больше, чем любая другая компания.

Gartner оценивает компании, включенные в «Магический квадрант», по двум основным критериям: «Полнота видения» (Completeness of Vision) и «Способность реализовать решение» (Ability to execute). И по обоим критериям Aruba признана компанией Gartner лидером.

В сопутствующем исследовании «Критические возможности» Gartner оценивает уровень эффективности вендоров в удовлетворении потребностей пользователей в пяти ключевых сферах: «Унифицированная инфраструктура проводного и беспроводного доступа» (Unified Wired and WLAN Access), «Модернизированная/новая инфраструктура беспроводного доступа» (WLAN-only Refresh/New Build), «Модернизированная/новая инфраструктура проводного доступа» (Wired-only Refresh/New build), «Связь филиалов с головным офисом компании» (Remote Branch Office with Corporate HQ) и «Автоматизация сетевых операций» (Hands-off NetOps). Aruba — единственная компания, получившая наивысшие оценки в трех из этих пяти категорий.

«Всего лишь две компании удерживают лидерские позиции в магическом квадранте на протяжении 16 лет подряд, и Aruba гордится тем, что является одной из них, — отметил Дэвид Хьюз, директор по продуктам и технологиям Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. — Наша философия «клиент превыше всего», которая в течение многих лет является неотъемлемой частью процессов и культуры Aruba, выступает основой доверия наших клиентов, и мы уверены, что именно благодаря этому Gartner снова подтверждает наше лидерство. Мы продолжаем создавать инновации на базе платформы Aruba ESP и предоставлять разнообразные решения по подписке (as-a-Service). И уверены, что наши клиенты по-прежнему будут оказывать доверие решениям Aruba, основанное на понимании их ценности и окупаемости, вдохновляясь в том числе неизменной позицией Aruba как лидера «Магического квадранта корпоративной инфраструктуры проводных и беспроводных сетей» на протяжении многих лет».

Gartner также отметила лидерскую позицию HPE (Aruba) и в других категориях, оценивая портфель передовых отраслевых решений. В сентябре 2021 г. HPE (Aruba и Silver Peak) была в очередной раз признана лидером «Магического квадранта инфраструктуры WAN Edge» 2021 г. компании Gartner (Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure), занимая эту позицию четвертый год подряд.

Кроме того, в исследованиях платформы Gartner Peer Insights звание «Выбор потребителя» завоевали: HPE (Aruba) в мае 2021 г. в категории «Инфраструктура проводного и беспроводного доступа в сеть», Silver Peak в феврале 2021 г. в категории «Инфраструктура WAN Edge», HPE (Aruba) в октябре 2020 г. в категории «Управление сетевым доступом».