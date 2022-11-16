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«Транстелеком» организовал зону бесшовного беспроводного доступа в интернет для пассажиров станции МЦД «Окружная»

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станции МЦД «Окружная».

В начале ноября 2022 г. для пассажиров открылся северный вестибюль станции метро «Окружная», объединенный с южным вестибюлем станции МЦД-1 и станцией МЦК. Одновременно с ним открылся северный вестибюль станции «Окружная» МЦД-1, интегрированный со станцией МЦК. Таким образом, ТПУ «Окружная» стал крупнейшим пересадочным узлом севера Москвы, объединившим станцию метро, МЦК и МЦД-1, а также Аэроэкспресс и маршруты наземного городского транспорта.

Специалисты компании «Транстелеком» оснастили новый северный вестибюль станции МЦД-1 «Окружная» оборудованием для беспроводного доступа в интернет. Таким образом, при участии ТТК, на территории комплекса создано единое Wi-Fi-пространство, где пользователи, авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к высокоскоростному интернету при перемещении между различными зонами ТПУ, даже значительно удаленными друг от друга. Ранее подобное решение было реализовано специалистами «Транстелекома» на новом столичном железнодорожном вокзале «Восточный» и терминале «Аэроэкспресс» в Шереметьево. Об этом CNews сообщили представители «Транстелекома».

Сетевое оборудование, размещенное на транспортном узле «Окружная», оснащено специализированными модулями связи с контроллером, что создает бесшовную непрерывную среду для прохождения сигнала. Благодаря такому технологическому решению обеспечено удобство для пассажира и возможность перемещаться по вестибюлям и платформам ТПУ, сохраняя стабильное качество связи и высокую скорость передачи данных.

«На “Окружной” ежедневно пересаживаются около 40 тыс. человек, а в ближайшие два-три года благодаря новой инфраструктуре мы ожидаем увеличение количества пассажиров более чем в два раза. Организовав быстрый и бесплатный доступ в интернет с помощью наших партнеров из ТТК мы делаем передвижение пассажиров еще более удобным. Добавлю, что уже 23 станции МЦД оснащены технологией бесшовного Wi-Fi», – отметил заместитель начальника Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» Юрий Быховский.

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«“Транстелеком” уже несколько лет активно занимается проектами для транспортно-логистической сферы. Быстрый и бесшовный Wi-Fi способствует формированию комфортной цифровой среды для пассажиров – это один из приоритетов нашей работы», - отметил директор по системной интеграции АО «Компания Транстелеком» Константин Болтрукевич.

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Компания ТТК входит в число российских операторов связи. Компания является поставщиком магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также провайдером услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.

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