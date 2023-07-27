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Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру MH720 в новой расцветке. Ранее модель уже выпускалась в рамках коллаборации с популярным многопользовательским баттл-роялем Naraka. Теперь наушники доступны в классическом черном цвете с RGB подсветкой. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В остальном, это все та же модель. Наушники воспроизводят высокие и средние частоты с глубокими басами благодаря технологии M.O.C.I. Частотный диапазон гарнитуры составил 20 Гц – 20 кГц, чувствительность – 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. Для связи предусмотрен выдвижной однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления. Его частотный диапазон составил 100 Гц – 10 кГц, чувствительность – -42 дБ. На штанге микрофона установлен светодиодный индикатор, фиксирующий отключение звука.

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Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке

Беспроводное соединение осуществляется либо на частоте 2,4 ГГц через USB Type-C ресивер, либо через Bluetooth 5.3. Рабочий диапазон составил до 12 м. Встроенная батарея на 1200 мАч поддерживает до 44 часов воспроизведения с выключенной подсветкой, 22 часа – с включенной. Предусмотрено также проводное подключение через разъем 3.5 мм.

Амбушюры и мягкая накладка на оголовье покрыты специальной дышащей сетчатой микрофиброй, а складная конструкция позволяет аккуратно сложить чашки на 90° и взять наушники с собой в путешествие.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Бизнес

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.

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