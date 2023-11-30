Предсерийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15

В марте 2023 г. началось серийное производство WLC-30 – первой модели в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex для сетей среднего масштаба. Недавно завершена разработка младшей модели WLC-15. Это решение для малого бизнеса, которому нужен инструмент для управления небольшими корпоративными Wi-Fi-сетями офисов, магазинов и предприятий. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В сравнении с контроллером WLC-30 новая модель поддерживает подключение до 50 точек доступа по L2/L3 (у WLC-30 – до 150). Контроллер по умолчанию имеет преднастроенную базовую конфигурацию, что ускоряет процесс первичного развертывания сети. В то же время инженеры могут гибко настроить все необходимые параметры под потребности определенного проекта.

WLC-15 поддерживает работу со всеми актуальными Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 точками доступа Eltex.

Интерфейсы

WLC-15 оснащен четырьмя гигабитными портами Ethernet и двумя SFP-портами 1 Гбит/c для подключения к сетевой инфраструктуре. На передней панели предусмотрены консольный порт RJ-45 и порт USB 2.0.

Для проектов, где требуется более высокая пропускная способность и плотность беспроводных клиентских подключений, подойдет контроллер WLC-30 с двумя оптическими портами по 10 Гбит/c.

Как и у WLC-30, у младшей модели есть слот для установки 2,5-дюймового жесткого диска. Он требуется, чтобы локально собирать данные о регистрации пользователей и их активности в сети (функция будет доступна в будущих обновлениях). Это необходимое условие при аутентификации пользователей в публичных сетях для соответствия закона о связи.

Маршрутизация и защита трафика

WLC-15 основан на аппаратной платформы маршрутизатора ESR-15R. В новинке сочетаются возможности маршрутизации и защиты трафика с расширенной функциональностью по настройке, управлению и мониторингу беспроводных сетей.

Поддерживается статическая и динамическая маршрутизация IPv4/IPv6; Firewall по зонам доверия, приложениям и на основе L2/L3/L4-полей.

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Дополнительными лицензиями можно расширить возможности защиты благодаря системам обнаружения угроз и вторжений IDS/IPS и Kaspersky SafeStream II.

Аутентификация

Гибкие возможности аутентификации позволяют оптимально организовать контроль доступа в Wi-Fi-сети в соответствии с политиками безопасности предприятия.

Контроллер позволяет использовать аутентификацию по протоколу RADIUS с использованием внешнего или локального сервера. Поддерживаются стандарты шифрования WPA2/WPA3 Personal и Enterprise.

В будущих обновлениях будет доступна авторизация групп пользователей в беспроводной сети через внешние каталоги LDAP. Это позволит упростить администрирование и сделает доступ в корпоративную сеть более гибким.

Система настройки радиопараметров

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Одним из ключевых преимуществ контроллера WLC-15 является встроенная система Airtune для управления параметрами подключенных точек доступа. Она поможет упростить их настройку и обеспечить оптимальную производительность Wi-Fi даже в условиях высокой плотности клиентских устройств и сложной радиообстановки.

Функционал системы включает автоматическую настройку радиопараметров, выбор оптимальных каналов и мощности передачи для точек доступа, балансировку нагрузки между ними. Система обеспечивает бесшовный роуминг клиентов при перемещении по территории предприятия в соответствии со стандартом 802.11k/v.