Edifier обновляет ассортимент беспроводных гарнитур

Компания Edifier, производитель аудиотехники, представила в России новые модели беспроводных гарнитур: ES850NB, H9, W800BT Pro, W800BT SE и W830NB. Все новинки получили 40-мм динамики. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Беспроводная гарнитура Edifier ES850NB

В 40-миллиметровых динамиках используется композитная диафрагма с титановым покрытием, частотный диапазон составляет 20 Гц — 40 кГц.

Модернизированная система шумоподавления ANC -45 дБ изолирует нежелательные звуки. На выбор доступно несколько режимов. Во время звонков работают встроенные микрофоны с ИИ-алгоритмами: они точно улавливают человеческий голос и отфильтровывают фоновый шум.

Bluetooth v5.4 обеспечивает бесперебойную потоковую передачу звука и стабильное соединение. Благодаря поддержке многоточечного соединения можно переключаться между двумя разными устройствами. Гарнитура работает до 92 часов при выключенном ANC, а быстрая зарядка позволяет за 15 минут восполнить объем аккумулятора на 11,5 часов воспроизведения. Модель совместима с приложением EDIFIER ConneX, через которое открывается доступ к дополнительным настройкам: персонализации управления, предустановленным эквалайзерам и не только.

Merlion Edifier обновляет ассортимент беспроводных гарнитур

Оголовье сконструировано таким образом, чтобы снять давление, амбушюры – с эффектом памяти и мягким покрытием. Для управления предусмотрены силиконовые кнопки. Благодаря полностью складной конструкции наушники можно брать с собой.

Беспроводная гарнитура Edifier H9

В наушниках H9 также установлены большие 40-мм динамики с композитной диафрагмой. Частотный диапазон в проводном режиме составляет 20 Гц — 40 кГц, в беспроводном — 20 Гц — 20 кГц. При проводном подключении поддерживается сертификат Hi-Res Audio. Для разных целей предусмотрены музыкальный, игровой и пространственный режимы.

Шумоподавление – ANC до -43 дБ. Благодаря нескольким режимам можно подобрать уровень подавления внешних звуков в зависимости от зашумленности пространства. Специальные алгоритмы ИИ обеспечивают четкость голоса во время разговора.

Bluetooth v5.4 отвечает за стабильную связь, а с функцией многоточечного соединения можно переключаться между звонками и просмотром кино. Гарнитура работает до 75 часов с выключенным ANC, а всего 10 минут зарядки подарят 10 часов музыки. Модель также поддерживает настройку через приложение EDIFIER Connex.

Новинка также получила складную конструкцию.

Беспроводная гарнитура Edifier W800BT Pro, Edifier W800BT SE

Частотный диапазон W800BT Pro составляет 20 Гц — 40 кГц, у W800BT SE — 20 Гц — 20 кГц. В проводном режиме W800BT Pro поддерживает сертификацию Hi-Res Audio. Также у модели предусмотрена гибридная технология активного шумоподавления до -44 дБ, которая гарантирует комфортное прослушивание музыки. Обе новинки получили специальные алгоритмы ИИ, обеспечивающие чистый звук во время разговоров.

Стабильное соединение также производится через Bluetooth v5.4, имеется поддержка многоканального соединения. Особенностью линейки является ультранизкая задержка 0,06 секунды, что особенно важно в играх и при просмотре кино. Наушники работают до 45 часов, 10-минутная зарядка обеспечивает 5 часов использования у W800BT Pro, а у W800BT SE 15 минут гарантирует 8 часов. Доступны настройки с приложением EDIFIER ConneX.

Мягкие амбушюры выполнены из искусственной кожи, складная конструкция.

Беспроводная гарнитура Edifier W830NB

Как и прочие новинки, гарнитура получила 40-мм динамики с композитной диафрагмой, частотный диапазон модели — 20 Гц — 20 кГц. Звук W830NB прошел сертификацию Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. В зависимости от сценариев использования можно включать специальные режимы для прослушивания музыки или игр.

Модернизированная система шумоподавления снижает окружающий шум до -45 дБ, изолируя нежелательные звуки. На выбор доступно несколько режимов. Встроенные микрофоны используют технологию шумоподавления на основе глубокой нейронной сети (DNN). Алгоритм распознает речь и точно отделяет человеческий голос от шума, обеспечивая чистый звук во время разговора по телефону.

Мягкие амбушюры с эффектом памяти, складная конструкция. Модель работает до 94 часов с выключенным ANC.

Новинки доступны для заказа в Merlion.