Acer представляет беспроводную мышь OMR309

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новую беспроводную мышь OMR309. Модель получила современную удобную конструкцию и весь функционал, который может понадобиться для комфортной работы в офисе или дома. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В OMR309 установлен оптический сенсор с регулируемым разрешением 800 / 1200 / 1600 DPI. Возможность изменять разрешение обеспечивает плавное и точное отслеживание на любой поверхности. Для настройки сенсора на корпусе предусмотрена специальная кнопка, также имеются стандартные левая и правая кнопки и колесо прокрутки. Ресурс нажатия доходит до 3 млн.

Для подключения к устройствам предусмотрен ресивер 2,4 ГГц, который хранится внутри специального отсека. Модель гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 м, так что удобство работы с мышью не будет зависеть от размеров пространства. OMR309 использует всего одну AA-батарейку.

Эргономичный дизайн подойдет как для левшей, так и для правшей. Габариты корпуса составляют 111,6х61,6х37,36 мм, вес – 62 г. Мышь можно брать с собой в офис, коворкинг или командировку. На выбор доступны белый и зеленый цвета.

Новинка доступна для заказа в Merlion.