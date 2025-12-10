Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Hisense Full Array Local Dimming


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.12.2025 Skyworth представила новые Nexo Mini LED телевизоры с матовым экраном Matte Screen Ultra 1
24.06.2024 Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России 1
25.08.2023 Компания TCL выпустила 4К телевизор для геймеров и перфекционистов 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
30.07.2020 Hisense представила обновленную линейку телевизоров 1
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
15.01.2019 Hisense представила новую линейку ULED-телевизоров 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Hisense Full Array Local Dimming и организации, системы, технологии, персоны:

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 3
LG Electronics 3675 2
Sony 6634 2
Toshiba Corporation 2955 1
Samsung Electronics 10625 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 1
Philips 2076 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 1
Google LLC 12258 1
Haier Group 206 1
Roku 22 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 351 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3711 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1167 5
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 379 5
Контрастность 2952 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9511 4
Dolby Vision 238 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1097 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4033 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3525 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 556 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2606 2
VRR - Variable refresh rates - Переменная частота обновления экрана 49 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1107 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2987 2
Освещение - яркость источника света 722 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4685 1
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 349 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 1
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 122 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5389 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9385 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7664 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10325 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4149 1
Умные платформы 1868 1
Google Android 14682 4
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 40 3
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 57 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 332 3
Google Android TV 351 3
Linux OS 10899 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 273 2
LG Nanocell 32 2
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 1
TCL QLED TV 3 1
Hisense Laser TV - Hisense Rollable Screen Laser TV - Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD 11 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Apple AirPlay 122 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 268 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 1
Xiaomi PatchWall 43 1
Google Android 8 - Android Oreo 196 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 1
Google Chromecast 86 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 1
Apple HomeKit 47 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 78 1
LG OLED - серия телевизоров 95 1
Samsung Ambient 36 1
Hisense Roku 1 1
Hisense Hi-View 6 1
Philips PUS - серия телевизоров 48 1
Philips Ambilight 101 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
LG UK - серия телевизоров 2 1
Philips Saphi TV 5 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Philips Pixel Plus Ultra HD 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 1
Япония 13548 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
NPD Group 140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще