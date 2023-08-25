Компания TCL выпустила 4К телевизор для геймеров и перфекционистов

Компания TCL представила в России новую серию телевизоров под названием C745 QLED 4K. Устройство, поддерживающее работу со всеми современными игровыми консолями и ПК, может прийтись по душе как геймерской аудитории, так и тем, кто при выборе панелей ориентируется прежде всего на высокое качество изображения.

Серия C745 QLED 4K предлагается с диагональю экрана от 55 до 98 дюймов. Телевизор обладает разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц VRR. Пиковая яркость при этом может достигать 1000 нит. Проблему засветов, которая часто возникает при отображении темных сцен, также помогает решить технология локального затемнения Full Array Local Dimming. Кроме того, пользователь может воспользоваться интеллектуальной системой Dolby Vision IQ, которая автоматически подстраивает картинку под условия освещения.

C745 QLED 4K

При распознавании сигнала о запуске игры телевизор автоматически переходит в режим Game Master 2.0, позволяющий наслаждаться увлекательным игровым процессом. Режим имеет несколько функций: игровая панель, режим VRR, ALLM. Игровая панель дает возможность, не отвлекаясь от игры, точно отслеживать параметры экрана и игрового процесса (FPS, HDR и др.) на протяжении всей игры и мгновенно их регулировать. Лучшие моменты можно сохранить на память одним нажатием кнопки благодаря функции «Скриншот». В шутерах дополнительно можно активировать функцию прицеливания Aiming Aid, а если возникла необходимость лучше рассмотреть темные участки локации, то это легко делается при помощи включения режима улучшения теней. Последний не только позволяет видеть четче, но и замечать то, что скрыто, чтобы легко одерживать победы.

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ALLM (автоматический режим низкой задержки) позволяет сократить время отклика входного сигнала до 5,67 мс, что может быть незаменимо в тех же шутерах и МОВА-играх. Режим не нуждается в ручной настройке и активируется автоматически – при условии, что подключаемая консоль тоже поддерживает ALLM. Синхронизация также осуществляется по части изображения – для обеспечения наилучшего игрового процесса оба HDMI разъема телевизора поддерживают переменную частоту обновления VRR.

Панели C745 QLED 4K предназначены не только для геймеров. Цветопередача, яркость, возможности HDR, полное локальное затемнение и другие функции, которые могут предложить новые модели, обеспечивают динамичное воспроизведение фильмов, а интерфейс Google TV поддерживает стриминговые приложения и голосовое управление.