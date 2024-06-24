Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России

Hisense, производитель электроники и бытовой техники, расширяет линейку телевизоров на российском рынке. Модельный ряд пополнился новыми моделями N-серии. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Hisense E7N и E7N Pro – это QLED-телевизоры, которые по сравнению с моделями предыдущего поколения имеют больший выбор размеров и более высокую пиковую яркость.

Hisense E7N представлена в семи диагоналях: 43, 50, 55, 58, 65, 75 и 85 дюймов. Пиковая яркость достигает 400 нит. Модель оснащена технологией компенсации движения MEMC, которая автоматически анализирует изображение и повышает его плавность, даже в самых динамичных сценах. Звук мощностью до 30 Вт имеет поддержку технологии Dolby Atmos.

Hisense E7N Pro является решением для гейминга. Модель с пиковой яркостью до 800 нит представлена в пяти диагоналях: 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Она оснащена технологией подсветки Full Array Local Dimming, которая делает тени глубже, цвета – ярче, а саму картинку – четче, что исключает возникновение эффекта «мутного» изображения.

Профессиональный игровой режим Game Mode PRO сопряжен с низкой задержкой и частотой обновления 144 Гц. Панель Game bar показывает отчеты о частоте обновления и входной задержке в режиме реального времени, позволяя максимально контролировать процесс игры.

Еще одна модель для гейминга – Hisense U7N с технологией Mini-LED PRO. Доступны диагонали 55, 65, 75 и 85 дюймов. Телевизоры этой серии оснащены новой технологией Hi-View Engine Pro, которая использует алгоритмы глубокого обучения и базу данных для оптимизации качества изображения по четкости, контрастности и цвету.

Профессиональный игровой режим Game Mode PRO дополняют технология компенсации движения MEMC, значение пиковой яркости до 1500 нит и аудиосистема со встроенным сабвуфером.

Новинки телевизоров Hisense U8N с диагоналями 65 и 75 дюймов также обладают технологиями Mini-LED PRO и Hi-View Engine Pro. Особенность – увеличенные количество зон затемнения (до 2000) и значения пиковой яркости (до 3000 нит).

Специальный режим FILMMAKER обеспечивает просмотр фильмов и телешоу в первозданном виде: оригинальные настройки звучания, ракурса, цветопередачи, частоты кадров и др. Аудиосистема 2.1.2 поддерживает Dolby Atmos.

Все модели телевизоров Hisense оснащены технологией Quantum Dot («квантовые точки»). Операционная система новинок – VIDAA U7.