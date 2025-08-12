Разделы

12.08.2025 TerraMaster выпустила NAS F2-425 с мощным четырехъядерным процессором Intel x86 1
08.04.2024 Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться 1
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1
13.03.2023 Крах эпохи стартапов. В США за сутки рухнул главный венчурный банк Кремниевой долины 1
03.01.2022 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
01.12.2021 Производители смарт-ТВ стали зарабатывать на слежке за пользователями больше, чем на продаже устройств 1
21.10.2021 Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26% 1
26.05.2021 Полезное приложение для iPhone запускается, только если написать о нем хороший отзыв с высокой оценкой 2
30.12.2020 Как превратить ваш телевизор в виртуальный камин 1
25.07.2019 Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров 1
15.01.2019 Hisense представила новую линейку ULED-телевизоров 1
14.08.2018 Smart TV: лучшие платформы. Выбор ZOOM 1
15.12.2016 Обзор сетевого хранилища Synology DS916+ 1
25.05.2016 Grishin Robotics инвестирует в разработчика умных роутеров eero 1
21.01.2015 Диск Seagate Wireless - не только автономное питание, но своя сеть Wi-Fi 1
16.11.2011 Пульт для всего на свете 1
12.10.2011 Бюджетный Roku - в каждый дом 1
22.07.2011 На новом интернет-плеере Roku 2 можно играть в Angry Birds 1
03.11.2010 Netgear анонсировал три сервиса облачного хранения для бизнес-пользователей 1
27.09.2010 Roku обновила линейку ТВ приставок 1
02.06.2010 Стив Джобс раскритиковал Google TV и намекнул на Apple TV нового поколения 1
07.04.2009 NXP и Roku выпустили новый проигрыватель для потокового доступа к фильмам 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Roku и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10439 5
LG Electronics 3648 4
Google LLC 12050 4
Sony 6587 4
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 250 4
Apple Inc 12355 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 179 3
Amazon Inc - Amazon.com 3078 3
Meta Platforms - Facebook 4489 2
Sharp Corporation 1043 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
Intel Corporation 12388 2
Seagate Technology 746 2
GlobalSign - удостоверяющий центр 17 2
Ростелеком 10072 1
JVC Kenwood 416 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
Netgear 239 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 338 1
X Corp - Twitter 2893 1
Pure Storage 54 1
HP Inc. 5727 1
Philips 2069 1
Dropbox 504 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Grishin Robotics 29 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
Mozilla Foundation 204 1
Eero 7 1
Haier Group 190 1
Sonos 26 1
Best Buy 216 1
ACCESS PalmSource 81 1
AMD - Advanced Micro Devices 4366 1
Цифра ГК 2501 1
Roblox Corporation 58 1
BackBlaze 31 1
Bolt 33 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 497 7
Walt Disney Company 631 2
Лента - Сеть розничной торговли 2199 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 2
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 394 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 214 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 260 1
Uber 333 1
Index Ventures 49 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 264 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
TMT Investments 113 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Menostar Holdings 2 1
MacMillan Trading 5 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
MEL Science 5 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 10 1
Ramify Consulting 3 1
Wissey Trade & Invest 6 1
Y Combinator - венчурный фонд 52 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 131 1
Unsplash 1138 1
Совлинк - Инвестиционно-финансовая компания 1 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 41 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5063 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
Linux Foundation 188 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7230 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9441 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3617 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6170 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1058 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4021 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7586 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12733 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3945 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1107 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21413 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17536 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 4
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 363 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10192 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6543 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 343 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4994 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10317 3
Data monetization - Монетизация данных 1748 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7488 2
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 183 2
Dolby Vision 217 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1772 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2583 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11813 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1097 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3200 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5593 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3025 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14155 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12726 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8191 2
Google Android TV 336 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 310 6
Google Android 14420 4
Google YouTube - Видеохостинг 2842 3
Apple iOS 8045 3
Linux OS 10546 3
Google Play - Google Store - Android Market 3381 3
Google Chromecast 83 3
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4070 2
Apple - App Store 2959 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1260 2
Apple AirPlay 121 2
Microsoft Visio - MS Visio 185 2
LG OLED - серия телевизоров 27 2
Xperi TiVo 82 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 313 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 1
Hisense Roku 1 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1858 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 249 1
Apple macOS 2161 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1073 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 292 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 529 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1392 1
Sony Bravia 249 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Microsoft Windows 10 1834 1
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 508 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 594 1
Apple Siri - Голосовой помощник 404 1
WordPress Foundation - WordPress 234 1
Apple iPadOS 111 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Гришин Дмитрий 209 1
Степанов Денис 8 1
Казанцев Максим 7 1
Ярошенко Вадим 1 1
Поспелов Антон 1 1
Конаичев Вячеслав 1 1
Abowd Michael - Эбовд Михаэль 1 1
Yellen Janet - Йеллен Джанет 6 1
Курапов Дмитрий 1 1
Кирпиченко Дмитрий 9 1
Моргульчик Александр 27 1
Каплун Герман 55 1
Кирпиченко Ника 5 1
Ганиев Заур 4 1
Инютин Артем 89 1
Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
Карев Андрей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 7
Россия - РФ - Российская федерация 151888 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 2
США - Калифорния 4689 2
Швеция - Королевство 3653 1
Новая Зеландия 723 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 1
Исландия 244 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1156 1
Южная Корея - Республика 6766 1
Малайзия 880 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1022 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 1
Канада 4940 1
Америка Латинская 1857 1
США - Вашингтон - Сиэтл 401 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3090 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5106 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8092 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7685 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5731 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6163 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2836 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6631 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5335 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3599 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14486 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 17 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 1
Гелий - Helium - химический элемент 14 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6045 1
Аренда 2530 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1584 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4829 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1624 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1788 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1840 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10311 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 539 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5128 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5925 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6935 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1639 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2020 1
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Silicon 487 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
The Verge - Издание 582 1
The Washington Post 341 1
Variety 23 1
All Things Digital 167 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5976 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11342 1
Ars Technica 432 1
IDC - International Data Corporation 4927 1
Sensor Tower 14 1
NPD Group 140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1042 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Международный женский день - 8 марта 362 1
