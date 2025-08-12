Разделы

TerraMaster выпустила NAS F2-425 с мощным четырехъядерным процессором Intel x86

TerraMaster объявила о запуске F2-425, передового 2-отсечного NAS, разработанного для переосмысления хранения данных и управления мультимедиа в домашних условиях. Заменяя модели F2-210 и F2-212, F2-425 переходит с процессоров ARM на мощный четырехъядерный процессор Intel x86, обеспечивая до 40% лучшую производительность по сравнению с аналогичными моделями на базе ARM.

Оснащённый четырехъядерным процессором Intel x86, 4 ГБ оперативной памяти и двумя портами 2.5GbE, F2-425 обеспечивает превосходное кодирование и декодирование видео 4K, подходящее для домашних резервных копий и потоковой передачи мультимедиа.

Поддерживает до 60 ТБ (2 диска по 30 ТБ), способен хранить 15 млн фотографий, 9 млн документов, 20 тыс. фильмов в формате HD или 2 млн треков музыки без потерь.

Поддерживает конфигурации RAID 0, RAID 1, JBOD, Single и TRAID/TRAID+ для оптимального использования дисков. Обеспечивает защиту корпоративного уровня, включая 256-битное шифрование TLS, двухфакторную аутентификацию OTP, режим изоляции безопасности и моментальные снимки TFSS для защиты от программ-вымогателей и кибератак.

F2-425 служит централизованным семейным центром хранения данных, объединяя данные с ПК, mac, телефонов и облачных сервисов. Поддерживает более 50 независимых учётных записей, обеспечивая конфиденциальность и позволяя совместное использование.

цифровизация

С декодированием видео 4K и совместимостью с uPnP/DLNA, F2-425 обеспечивает плавную потоковую передачу на устройства, такие как смартфоны, планшеты, Roku, Apple TV и смарт-телевизоры через мультимедийный сервер TerraMaster или сторонние приложения, такие как Plex и Emby.

Обновлённое мобильное приложение позволяет выполнять бесшовное резервное копирование фотографий, категоризацию с помощью ИИ, управление пользователями и хранилищем, а также безопасный обмен с настраиваемыми разрешениями, настройками срока действия и проверкой пароля. Платформа TNAS использует локальные алгоритмы ИИ для классификации фотографий по лицам, животным и объектам, обеспечивая конфиденциальность и удобство использования.

Клиент TNAS PC позволяет получать доступ к файлам NAS как к локальному диску в проводнике, а TerraSync обеспечивает синхронизацию файлов в реальном времени с поддержкой до 32 исторических версий для эффективного резервного копирования.

