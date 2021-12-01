Производители смарт-ТВ стали зарабатывать на слежке за пользователями больше, чем на продаже устройств

Смарт-ТВ стали для производителей инструментом двойного заработка. Они получают деньги с продажи как самих устройств, так и собранных при помощи них пользовательских данных. Сведения обезличены и продаются маркетологам и рекламщикам. Например, прибыль бренда Visio с продажи смарт-ТВ за III квартал 2021 г. составила $25,6 млн против $57,3 млн с продажи профилей пользователей.

Как смарт-ТВ следит за всеми

Производители умных телевизоров нашли способ в буквальном смысле монетизировать их владельцев. Они начали продавать информацию о них. По данным компании GlobalSign, некоторые производители настолько преуспели в этом, что передача пользовательской информации третьим лицам стала приносить им гораздо больше денег, нежели непосредственно продажа самих телевизоров.

Как утверждают эксперты, с юридической точки зрения торговля пользовательской информацией в данном случае не является нарушением закона. Связано это с тем, что многие владельцы смарт-ТВ сами дали на то согласие, хотя даже и не подозревают об этом.

В качестве примера специалисты привели смарт-ТВ марки Visio. В их прошивку разработчики совершенно честно встроили уведомление о сборе так называемых «отпечатков экрана» и дали пользователям возможность отказаться от этого вида слежки. Однако кнопка «Принять» (Accept) подсвечена заранее, что в разы повышает вероятность того, что пользователь нажмет именно ее, притом наверняка даже не читая текст самого уведомления. По подсчетам GlobalSign, выбор в пользу именно этой кнопки делают 90% пользователей, остальные 10% отдают предпочтение кнопки «Отказаться» (Decline).

Смарт-ТВ превратились в устройства слежки за обычными людьми

Нередко уведомление о слежке нужно искать в многочисленных подменю, и где-то там же будет кнопка «Отказаться». Многие пользователи просто не ищут ее, что тоже развязывает производителям смарт-ТВ руки.

Для чего нужны отпечатки экрана смарт-ТВ

Отпечаток экрана – это не привычный всем скриншот. В случае с телевизорами Visio он представляет собой 20 квадратных фрагментов экрана, хаотично разбросанных по всей площади экрана. Их телевизор преобразует в строку чисел, которую передает на сторонний сервер, прикрепив к ней идентификационный номер телевизора.

По данным The Washington Post, подобные отпечатки снимают не только телевизоры марки Visio, но и смарт-ТВ более известных и популярных в России и мире марок. Среди них – телевизоры корейских компаний Samsung и LG, а также китайской TCL.

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Такие телевизоры могут снимать по одному отпечатку в секунду. Они не содержат никакой конфиденциальной информации, но, тем не менее, могут использоваться для составления профиля пользователя по истории того, что он смотрит.

В итоге производители знают, что именно смотрел тот или иной пользователь в нужный момент времени. Из этих данных составляется пользовательский профиль, который затем продается клиентам.

Кнопка «Принять» призывно светится, подталкивая пользователей поскорее нажать ее

В первую очередь подобного рода информация нужна рекламодателям и рекламным сетям для лучшего таргетинга. Также она пригождается и маркетологам.

Миллионы долларов выручки

Эксперты GlobalSign нашли доказательство факта, что продажа пользовательских профилей приносит компаниям баснословные деньги. Компании Visio, к примеру, в своем отчете за III квартал 2021 г. этот вид деятельности принес выручку в размере $85,9 млн. Годом ранее этот показатель был на отметке $36,7 млн, что указывает на 134-процентный рост всего за год.

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Теперь для сравнения стоит обратить внимание на выручку с продажи устройств. За отчетный период она составила $502,5 млн, за год рухнув на 8% с $545,5 млн. Прибыль Visio с продажи устройств за III квартал 2021 г. составила $25,6 млн против $57,3 млн с продажи профилей пользователей.

Каждый владелец смарт-ТВ ежесекундно обогащает производителя, сам того не ведая

Год назад эти показатели составляли $58,2 млн и $30,6 млн соответственно. Другими словами, в 2021 г. Visio существенно нарастила доходы с продаж пользовательских данных. Не исключено, что аналогичные показатели фиксируют и другие производители смарт-ТВ.

Пользователям это тоже выгодно

По мнению специалистов GlobalSign, именно открывшаяся возможность заработка на пользовательских профилях повлияла на резкое падение цен на умные телевизоры. Многие крупногабаритные модели нередко стоят как очень дешевый смартфон.

Из этого следует, что информация о том, что именно владелец смарт-ТВ смотрит каждую секунду, снижает его затраты на покупку телевизора. По прогнозам аналитиков GlobalSign, в будущем смарт-ТВ, которые уже сейчас часто можно приобрести дешевле телевизора без умных функций, могут стать бесплатными.

Однако пользователи, готовые переплатить за обычный телевизор, лишь бы не быть объектом слежки, тоже рискуют стать таковым. Производители ТВ-приставок тоже стали внедрять функцию отслеживания предпочтений пользователей для последующей их монетизации. Этой особенностью, как пишет портал Variety, наделены все современные приставки Roku, причем это общеизвестный факт, озвученный лично гендиректором компании.