Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона

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Xiaomi запустила продажи 43-дюймовый телевизор Е43К стоимостью $155. Это смарт-ТВ с Android и фирменной прошивкой PatchWall, умеющий подключаться к Netflix и другим стриминговым сервисам и рассчитанный на работу с 4К-контентом.

Телевизор дешевле смартфона

Xiaomi продемонстрировала свой новый телевизор начального уровня Mi TV 43 с модельным номером E43K. Модель характеризуется очень низкой ценой при достаточно современных спецификациях, включая 43-дюймовый (109-сантиметровый) дисплей и поддержку смарт-функций.

На момент публикации материала E43K был доступен для заказа исключительно на территории Китая – в России продаются другие телевизоры линейки Mi TV, но сроки появления на российском рынке именно этой модели Xiaomi не называет. Стоимость телевизора в КНР составляет 1100 юаней ($155, 11 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 мая 2020 г.). Для сравнения, телевизор стоит дешевле бюджетного бестселлера Xiaomi Redmi Note 7, в российской рознице оцененного в 11,5 тыс. руб. за версию с 64-гигабайтным накопителем и 4 ГБ оперативной памяти.

Mi TV E43K получил классический дизайн телевизоров Xiaomi

Е43К входит в одну серию с моделями E43X, E43C и E43A и имеет схожие с ними спецификации и идентичные габариты экрана. Но он дешевле на 100 юаней (1000 руб.) за счет отсутствия у него Bluetooth-модуля. Это означает, что управлять им можно будет только обычным пультом ДУ из комплекта поставки или смартфоном со встроенным ИК-сенсором. Xiaomi интегрирует его в большинство современных моделей своих смартфонов.

На что способен телевизор за $155

Xiaomi Mi TV E43K рассчитан на воспроизведение Full HD-контента – такое разрешение (1920х1080 пикселей) поддерживает его дисплей при частоте обновления 60 Гц и углах обзора 178 градусов (матрица IPS). В то же время производительности его процессора хватает и на декодирование видео в 4К-разрешении.

В E43K используется четырехъядерный процессор на ядрах ARM Cortex A53 с тактовой частотой 1,4 ГГц, и в него же встроена двухъядерная видеокарта Mali-450 MP2. Объем оперативной памяти телевизора составляет 1 ГБ, емкость встроенной – 8 гигабайтов.

Xiaomi E43K можно разместить на столе или на стене

E43K допускает настольный (ножки поставляются в комплекте) и настенный монтаж. Для размещения его на стене понадобится кронштейн с посадочными местами 200х300 миллиметров. Размеры телевизора с ножками-подставками составляют 960х607х215 миллиметров, а весит он около 6,4 килограмма. Потребляемая им мощность равна 75 Вт.

С учетом невысокой стоимости, Xiaomi E43K располагает двумя портами USB, парой HDMI для подключения, к примеру, ноутбука и компьютера одновременно, AV-входом, S/PDIF, разъемом под антенну и цифровым приемником DTMB. За вывод звука отвечают два динамика по 8 Вт каждый, а за его качество – технология DTS 2.0. Телевизор можно подключать к домашней сети по кабелю (Ethernet) или «по воздуху» (Wi-Fi 802.11n, 2,4 ГГц). Wi-Fi также может эксплуатироваться для подключения к телевизору смартфона и трансляции с него изображения на большой экран. К примеру, в таком режиме дисплей смартфона может выполнять функции джойстика в видеоигре.

Смарт-функции телевизора

Mi TV E43K экипирован программным обеспечением PatchWall 2.0 – полноценной графической оболочкой, установленной поверх ОС Android TV, Она обеспечивает доступ к видеосервисам Hotstar, Netflix и Prime Video (приложения установлены по умолчанию), плюс у нее есть штатный проигрыватель Mi Player для запуска аудио- и видеоконтента с носителей.

Новый ТВ Xiaomi может работать в паре со смартфоном

Сама по себе PatchWall основана на интерфейсе MIUI, устанавливаемом на смартфоны Xiaomi. Разработчики утверждают, что она упрощает доступ к контенту, позволяя, в том числе, искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого. Они называют PatchWall интеллектуальным помощником по поиску и подбору фильмов, видеороликов, мультфильмов, сериалов и другого медиаконтента, основывающимся на предпочтениях пользователя.

Xiaomi заявляет о наличии в PatchWall 2.0 доступа к более чем 700 тыс. часов видеоконтента сразу после первого запуска, без установки дополнительных программ. Прошивка учитывает интересы нескольких пользователей, что позволяет разграничивать контент, к примеру, для родителей и детей.

Тем временем в России

Пока Xiaomi начинает продажи Mi TV E43K в Китае и распространяет другие модели Mi TV в России, отечественная компания «Новая линия» в дополнение к фирменному бренду BQ в мае 2020 г. запустила отдельный бренд Blackton, под которым продает телевизоры российского производства. Среди представленных моделей есть и смарт-ТВ по цене от 6500 руб. до 23,5 тыс. руб. Схожая по характеристикам и габаритам с Mi TV E43K модель Blackton 43S01B оценена производителем в 18,5 тыс. руб.