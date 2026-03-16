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DTMB Digital Terrestrial Multimedia Broadcast Television Цифровой телевизионный стандарт для мобильных и стационарных устройств

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.03.2026 Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей 1
26.12.2023 Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с большим экраном. В нем много памяти 1
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона 1
19.05.2020 Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на собственной ОС без Android. Видео 1
13.06.2017 MediaTek представила 4К-чип с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma 1
10.12.2014 ОС Asustor Data Master теперь доступна для всех NAS от Asustor 1
21.02.2013 Спутниковое ТВ придет в Северную Корею 1
07.07.2010 В Британии раньше времени перестали продавать аналоговые телевизоры 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

DTMB и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2232 3
ASUS - Asustor 19 1
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
MediaTek - Ralink 595 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Blackton - Новая Линия 10 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 3
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 376 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Микрофон - Microphone 2809 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Телевидение - ATSC - Advanced Television Systems Committee 31 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
ARM - Advanced RISC Machine 494 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
USB Type-A - USB-A 697 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 1
ТВ-тюнер - TV tuner 520 1
TFTP - Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи файлов 41 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Joystick - Джойстик 1149 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Google Android TV 381 4
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 3
Google Android 15244 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 2
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Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 29 1
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Xiaomi HyperOS 88 1
ASUS - Asustor ADM - Asustor Data Master 7 1
Linux OS 11533 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
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Xiaomi PatchWall 44 1
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Huawei - HiSilicon Hi - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 1
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 1
Microsoft SmartScreen 49 1
Huawei Histen 16 1
Dolby Vision 282 1
Huawei DC Dimming 40 1
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Hotstar - видеосервис 5 1
Prime Video - видеосервис 19 1
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Huawei Honghu - процессор 3 1
Xiaomi XiaoAI - голосовой помощник 9 1
Истомин Максим 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Китай - Ляонин 30 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Индия - Bharat 5870 1
Южная Корея - Сеул 375 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
GizmoChina 171 1
Times 661 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
NYT - The New York Times 1100 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
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