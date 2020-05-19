Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на собственной ОС без Android. Видео

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Huawei выпустила трио смарт-ТВ серии X1 под дочерним брендом Honor. Они работают на платформе Harmony OS, которую Huawei разработала для замены Android.

Смарт-новинки Huawei

Компания Huawei провела показ новых смарт-телевизоров линейки X1 Smart TV, которые она будет выпускать под своим дочерним брендом Honor. Главная отличительная черта новинок – отсутствие ОС Android TV, вместо которой Huawei использует платформу собственной разработки Harmony OS, которую она создавала специально для замены Android.

Для Huawei телевизоры Honor X1 Smart TV – не первые на базе собственной прошивки. Ее дебют состоялся 9 августа 2019 г., а первыми ТВ на ее основе стали 55-дюймовые Honor Smart Screen и Smart Screen Pro, показанные 12 августа 2019 г.

Серия Honor X1 Smart TV состоит из трех моделей с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов. Первой страной, в которой они появятся в продаже, станет Китай, и их релиз состоится 25 мая 2020 г. В этот же день в Индии, как сообщал CNews, пройдет премьера смарт-ТВ Realme TV, который, как и вся линейка Xiaomi Redmi TV, станет конкурентом новинкам Huawei.

В общей сложности в распоряжении Huawei теперь есть пять телевизоров с Harmony OS

На момент публикации материала китайский вендор не раскрывал стоимость младшей модели Honor X1 Smart TV. 55-дюймовый телевизор в КНР будет стоить около 2300 юаней (23,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 мая 2020 г.), а цена старшей модели в день релиза составит 3300 юаней (33,8 тыс. руб.). В настоящее время Huawei принимает предварительные заказы на эти ТВ.

Безрамочный экран и множество «улучшайзеров»

По заявлениям разработчиков, все три телевизора Honor X1 Smart TV поддерживают разрешение 4К или 3840х2160 пикселей. Толщину рамок они не назвали, но уточнили, что дисплей в каждом из трех телевизоров занимает 94% площади фронтальной панели.

Для улучшения качества картинки в Honor X1 Smart TV предусмотрена фирменная технология искусственного интеллекта, работающая в паре с МЕМС – технологией компенсации движения, исключающей эффект размытия быстро движущихся объектов в кадре. Для трио заявлен охват цветового пространства DCI-P3 в пределах 92% (на уровне профессиональных мониторов).

В Honor X1 Smart TV реализовано несколько оригинальных программно-аппаратных возможностей

Дисплеи телевизоров получили стандартное соотношение сторон 16:9 и технологию DC Dimming – за счет нее достигается снижение мерцания подсветки, что приводит к уменьшению вредного воздействия на глаза при длительном просмотре ТВ. Honor X1 Smart TV можно устанавливать на комплектные подставки или вешать на стену.

Тонкая настройка звука и производительный процессор

В Honor X1 Smart TV присутствует звуковая система из четырех 10-ваттных динамиков. Это достаточно хороший показатель – в том же Realme мощность звука составит 24 Вт, к тому же в новинках Huawei предусмотрена функция очень тонкой настройки звучания. Она реализована программным путем при помощи 31-полосного эквалайзера, и дополнительно звук может быть улучшен за счет активации фирменной технологии Huawei Histen.

Разработчики также упомянули про две отдельные звуковые камеры объемом 0,5 литра каждая для реализации объемного звучания. Для обработки голосовых запросов и команд в телевизорах реализован массив из шести микрофонов.

Изображение с телевизора можно транслировать на смартфон и обратно по Wi-Fi

Основу телевизоров Honor X1 Smart TV составляет процессор Honghu 818, такой же, как и в прошлогоднем Honor Smart Screen. Это 4-ядерный ARM-чип с тактовой частотой 1,5 ГГц, возможностей которого хватит для плавного декодирования не только 4К-видео, но также 8К-роликов с частотой 30 кадров в секунду за счет интегрированной 4-ядерной видеоподсистемы Mali G51. Ядра в Hongjun 818 поделены на два кластера – первый состоит из двух энергоэффективных ядер ARM Cortex-A53, а второй включает пару высокопроизводительных ядер Cortex-A73.

В состав Hongjun 818 также входит нейронный модуль HiSilicon Hi3516DV300. Процессор работает с 2 ГБ оперативной памяти, а емкость встроенного накопителя в каждом из трех телевизоров равна 16 ГБ.

Дополнительные возможности

Harmony OS, установленная в Honor X1 Smart TV – это модульная платформа, которую можно быстро адаптировать под тип устройства, в котором она будет работать. К примеру, в версии для телевизоров она получила проприетарный интерфейс, поддержку виджетов и приложений, а также возможность расширенного взаимодействия со смартфонами. К примеру, на мобильный гаджет можно транслировать все, что выводится на экран телевизора – функция пригодится, в том числе, когда нужно отойти от ТВ, но не хочется пропустить важный момент, к примеру, в трансляции спортивного состязания.

Все три новых телевизора Honor располагают портами HDMI 2.0 и USB 3.0, сетевым интерфейсом Ethernet, цифровым ТВ-тюнером DTMB и входом под антенну. Список беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 5.0.