Лютый конкурент Xiaomi готовит «бронебойный» ТВ. Впервые раскрыты характеристики

Oppo выпустит смарт-ТВ под названием Realme TV для конкуренции с Xiaomi Redmi TV. Спецификации и дизайн новинки утекли в Сеть за неделю до официальной премьеры, которая состоится в Индии.

Новый дешевый смарт-ТВ

За несколько дней до официального анонса в Сети появились подробности о спецификациях и дизайне нового недорогого смарт-телевизора Realme TV. Realme – это дочерний бренд крупной китайской компании Oppo, созданный для конкуренции с Xiaomi и ее «дочкой» Redmi. Первенец компании получил название Realme TV, и до его анонса осталась одна неделя.

Утечку допустил индийский интернет-магазин Flipkart, с 2019 г. занимающийся распространением собственных смарт-ТВ под известным брендом Nokia. Анонс Realme TV состоится 25 мая 2020 г., но его стоимость Oppo предпочла не раскрывать до презентации. Дорогим он, с высокой долей вероятности, не будет, поскольку под брендом Realme, как и Xiaomi под своим Redmi, Oppo реализует бюджетные устройства.

Рамки экрана Realme TV на предложенных рендерах едва заметны

Вместе с Realme TV Oppo, по данным ресурса Notebook Check, покажет и новые смарт-часы Realme Watch с дизайном в стиле Apple Watch. Премьера обеих новинок пройдет в Индии.

«Бронебойный» корпус

Промоизображения Realme TV, предоставленные Flipkart, указывают на повышенную прочность телевизора и на его устойчивость к внешним воздействиям. В пример приводится его умение работать в 20-градусный мороз, а также его способность пережить падение с 76-сантиметровой (29 дюймов) высоты. Условия проведенного краш-теста, в том числе и тип поверхности, на которую телевизор был сброшен, на момент публикации материала не раскрывались.

Realme TV заявлен как высокопрочный смарт-ТВ

Отдельно Flipkart отметил, что кнопки пульта ДУ из комплекта поставки выдерживают по 5000 нажатий. Сам телевизор при этом должен пережить 5500 циклов включения/выключения. Почему это значение было вынесено в список достоинств Realme TV, остается неизвестным, поскольку если телевизор будет ежедневно включаться и выключаться хотя бы три раза, то в таком режиме он «проживет» около пяти лет (5500/3/365).

Известные спецификации

Несмотря на минимальное время, оставшееся до анонса, Oppo не раскрывает всех подробностей относительно аппаратных возможностей своего нового телевизора. Исходя из допущенной Flipkart утечки, основу Realme TV составит неназванный 64-битный процессор производства компании MediaTek с четырьмя ядрами Cortex A53 и интегрированной 3-ядерной видеокартой Mali-470 MP3.

Работа технологии Chroma Boost

В перечне известных особенностей Realme TV присутствует технология Chroma Boost, необходимая для улучшения качества изображения, в том числе и за счет увеличения яркости до 400 кд/м2. За вывод звука будет отвечать система из четырех динамиков суммарной мощностью 24 Вт с поддержкой технологии Dolby Audio.

Смарт-составляющая телевизора до момента анонса остается держится в тайне.

Особенности дизайна

Согласно опубликованным Flipkart изображениям, при проработке экстерьера Realme TV дизайнеры Oppo отдали предпочтение простым формам. На изображениях телевизор запечатлен только с лицевой стороны, и на них виден только дисплей, без каких-либо акцентов внешности.

Свой первый смарт-ТВ Realme соберет на чипе MediaTek

Рамки экрана окажутся тонкими по всему периметру, но, возможно, лишь в визуальных пропорциях по отношению к самому дисплею. Их толщину, как и диагональ матрицы, ни Oppo, ни Flipkart не раскрывают.

Чем ответит Xiaomi Redmi

Пока Oppo готовит к релизу первый телевизор линейки Realme, в дочерний бренд Xiaomi, Redmi, занимается распространением трех моделей Redmi TV. Первые два телевизора серии вышли летом 2019 г. и получили экраны на 40 и 70 дюймов, а в конце марта 2020 г. серию дополнил гигантский 98-дюймовый (245-сантиметровый) телевизор Redmi Max 98. В Китае он продается за 20 тыс. юаней (206,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2020 г.), и, как сообщают очевидцы и первые покупатели, в квартиры его доставляют при помощи автомобильных кранов.

Телевизоры Xiaomi линейки Redmi TV

Redmi и Realme, как и Xiaomi с Oppo, соперничают еще и на рынке смартфонов. Xiaomi продвигает недорогие модели, к примеру, Redmi Note 9S, в том числе и в России, а Realme практически ежемесячно выпускает свои доступные аппараты. В частности, 12 мая 2020 г. в России вышли смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro, прямые конкуренты Xiaomi Redmi Note 9 Pro и 9 Pro Max как по характеристикам, так и по ценам.