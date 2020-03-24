Xiaomi выпустила гигантский телевизор в 20 раз дешевле аналогов

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Xiaomi анонсировала 98-дюймовый телевизор Max 98, ставший самым большим в линейке Redmi TV. В Китае он будет продаваться приблизительно за 223 тыс. руб., что в несколько раз дешевле по сравнению со многими существующими аналогами. Российская цена Redmi Max 98 пока не объявлена.



Гигантский телевизор по цене смартфона

Компания Xiaomi провела презентацию новейшего телевизора Max 98, вышедшего под ее дочерним брендом Redmi. Новинка оснащена экраном с диагональю 98 дюймов, и это самый крупный телевизор в линейке не только Redmi, но и самой Xiaomi.

Во время анонса Xiaomi не назвала дату начала приема предварительных заказов на Redmi Max 98, но указала день начала продаж этого ТВ. В китайских магазинах он появится 9 апреля 2020 г., но пока неизвестно, будет ли он продаваться в России. На момент публикации материала на российском рынке телевизоры Redmi представлены не были – Xiaomi предлагает покупателям только модели собственной линейки Mi.

В Китае стоимость Redmi Max 98, второе название которого звучит как Redmi Smart TV Max, составит 20 тыс. юаней или $2825 (222,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 марта 2020 г.). Для сравнения, в России можно приобрести 98-дюймовый телевизор Samsung Q900R 8K за 4 млн руб., хотя в данном случае сравнивать эти модели можно только по размерам экрана, поскольку дисплей новинки Redmi не поддерживает разрешение 8К и скорее всего построен не на QLED (технологии «квантовых точек»).

При диагонали 98 дюймов или 245 см новый Redmi Max 98 никак нельзя назвать компактным

В рамках премьеры Xiaomi сопоставила Redmi Max 98 с рядом других 98-дюймовых телевизоров, недоступных в российской рознице, и это сравнение оказалось в его пользу. В КНР Redmi Max 98 стоит 20 тыс. юаней против 100 тыс. юаней за Philips 98PUF7683 или 530 тыс. юаней за Sony KD-98Z9G. Добавим, что Redmi Max 98 стоит ненамного дороже Huawei Mate XS – смартфона с гибким дисплеем, релиз которого в России состоится 31 марта 2020 г. по цене 200 тыс. руб.

Параметры дисплея

Xiaomi не стала раскрывать все возможности своего нового телевизора, ограничившись лишь его базовыми характеристиками. Известно, что экран Redmi Max 98 при своей внушительной диагонали 98 дюймов поддерживает разрешение 4К (Ultra HD, 3840x2160 пикселей), охватывает 85% цветового пространства NTSC и обладает динамической контрастностью 140000:1. Xiaomi сравнила габариты экрана с размерами стола для пинг-понга.

Актуальная линейка телевизоров Redmi TV

Дисплей располагает 192 зонами подсветки и технологией MEMC для компенсации размытия изображения. Толщина его рамок по всему периметру составляет 12,8 миллиметра, и в итоге он занимает 98,8% фронтальной панели телевизора.

Redmi Max 98 стал самым крупным представителем серии Redmi TV. Другие модели располагают экранами на 40 и 70 дюймов по диагонали.

Известные спецификации

Корпус Redmi Max 98 выполнен из стали. В основе телевизора, по информации ресурса GizmoChina, лежит некий кастомный 12-нанометровый процессор, параметры которого на 24 марта 2020 г. известны не были. Вероятно, чип разрабатывался не самой Xiaomi, поскольку в конце марта 2020 г. стало известно о прекращении ее деятельности в этом направлении. Xiaomi успела выпустить лишь один процессор Surge S1, нацеленный на недорогие Android-смартфоны, и еще в 2017 г. приступила к созданию Surge S2, который так и не поступил в производство.

По подсчетам Xiaomi, новый Redmi Max 98 на 13,6% больше стандартной односпальной кровати

Для Redmi Max 98 предусмотрена всего одна комплектация, в которую входят 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64 гигабайта. О возможности появления других версий телевизора представители Xiaomi не сообщили.

Программное обеспечение нового ТВ Redmi включает фирменную прошивку PatchWall, основанную на оболочке Xiaomi MIUI для Android-смартфонов. Разрабатываемая специально для смарт-телевизоров, она существенно упрощает доступ к требуемому контенту: к примеру, PatchWall позволяет искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого. Фактически, это интеллектуальный помощник по поиску и подбору фильмов, видеороликов, мультфильмов, сериалов и другого медиаконтента, основывающийся на предпочтениях пользователя. Оболочка учитывает интересы нескольких пользователей, что позволяет разграничивать контент, к примеру, для родителей и детей.