Xiaomi XiaoAI голосовой помощник


06.08.2025 Xiaomi выложила в открытый доступ нейросеть для автомобилей и умного дома 1
05.12.2024 Xiaomi демпингует по максимуму. Выпущен телевизор с огромным продвинутым экраном за 42 тысячи рублей 1
26.12.2023 Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с большим экраном. В нем много памяти 2
28.07.2023 Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена 1
21.09.2020 Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта 1
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов 1

Xiaomi 2066 5
ИИ-Технологии 254 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 35 1
Anthropic 80 1
Samsung Electronics 10758 1
Yandex - Яндекс 8698 1
Apple Inc 12814 1
Red Hat 1348 1
OpenAI 422 1
Amlogic 56 1
Google LLC 12378 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 102 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 481 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1013 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5385 4
Apache Software Foundation - ASF 224 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3388 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26306 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13114 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3819 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3760 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7742 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10398 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25869 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9944 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4090 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7386 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10561 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12963 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9539 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2231 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1133 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21912 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27309 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2661 3
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 352 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3029 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17911 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1117 2
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 273 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2096 2
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 406 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8265 2
ARM - Advanced RISC Machine 469 2
DTMB - Digital Terrestrial Multimedia Broadcast Television - Цифровой телевизионный стандарт для мобильных и стационарных устройств 7 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4284 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1015 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2408 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25687 1
Микрофон - Microphone 2721 1
Аксессуары 4164 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 504 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2364 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1147 1
Оповещение и уведомление - Notification 5464 1
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 115 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 278 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 526 3
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 3
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 151 2
Xiaomi MIUI TV 15 2
Google Android 14881 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1184 2
Google Android TV 357 2
Xiaomi OLED-телевизоры 20 1
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 28 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 1
Xiaomi HyperOS 72 1
Samsung Series 7 Gamer 8 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 71 1
Apple iOS 8375 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1446 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3472 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 1
Apple - App Store 3028 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 281 1
Apple Siri - Голосовой помощник 422 1
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 11 1
Xiaomi PatchWall 44 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 1
Samsung Q - серия телевизоров 7 1
Xiaomi Max - серия телевизоров 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 159504 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18472 4
Индия - Bharat 5750 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53692 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26220 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11490 1
Английский язык 6915 1
Ergonomics - Эргономика 1701 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32222 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6461 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2983 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1870 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9799 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20576 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5951 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 785 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1171 1
Bloomberg 1567 1
GizChina - Издание 84 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3786 1
