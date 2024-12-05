Xiaomi демпингует по максимуму. Выпущен телевизор с огромным продвинутым экраном за 42 тысячи рублей

У Xiaomi под брендом Redmi вышел новый смарт-ТВ A75 2025 Energy-Saving Edition с диагональю на 75 дюймов. Он стоит около 42 тыс. руб., но при этом имеет очень высокую частоту обновления 144 Гц и поддержку 1,07 млрд цветов, что характерно для гораздо более дорогих моделей с аналогичным размером экрана. Сэкономила Xiaomi, по сути только на объеме памяти.

Экран большой, цена – нет

Xiaomi выпустила новый телевизор A75 2025 Energy-Saving Edition под своим дочерним брендом Redmi. Судя по названию, он потребляет минимум энергии, хотя в спецификациях это не упоминается. Но что он действительно позволяет сэкономить, так это деньги при его приобретении.

В китайской рознице новый A75 2025 Energy-Saving Edition стоит 2999 юаней или около 42,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 декабря 2024 г. В цену входит 75-дюймовый экран (диагональ 191 см) с поддержкой разрешения 4К или Ultra HD или 3840х2160 пикселей и повышенной до 144 Гц частотой обновления.

Чем выше частота обновления, тем более качественно выводится на экран контент в динамических играх, где все зависит от частоты кадров. На просмотр фильмов этот параметр влияет – большинство лент снимали и продолжают снимать при частоте 24 кадра в секунду, хотя смартфоны умеют записывать 60-кадровые ролики.

Xiaomi Главная особенность телевизора A75 2025 Energy-Saving Edition - его цена

В массе своей телевизоры за 40-45 тыс. руб. имеют меньший размер экрана. Также почти все из них поддерживают частоту обновления 60 Гц, у некоторых она достигает 90 Гц.

Что еще умеет дисплей

По заявлениям производителя, телевизор Xiaomi Redmi A75 2025 Energy-Saving Edition способен выводить на экран до 10,7 млрд цветов. Точностью цветопередачи при этом составляет ΔE≈2.

Углы обзора у новинки максимально возможные – 178 градусов по вертикали и горизонтали. Упомянута также технология подавления мерцания, что, в теории, позволит снизить нагрузку на глаза при длительном нахождении перед этим телевизором.

Телевизор получил металлический корпус и очень тонкую рамку экрана – матрица занимает 97,68% лицевой панели. За вывод звука здесь отвечает пара динамиков мощностью по 10 Вт каждый, дополненные технологией DTS для более качественного звучания.

Подсветка у экрана классическая – Direct LED.

Программно и аппаратно

Новинка Xiaomi – это очень бюджетный телевизор, поэтому и электронная составляющая в нем далеко не самая топовая. В ее центре находится неназванный процессор с четырьмя базовыми ядрами Cortex-A35, в который встроен двухъядерный графический ускоритель Mali G31 MP2.

Xiaomi Xiaomi заявляет о поддержке более миллиарда цветов

Оперативной памяти в телевизоре тоже немного – лишь 2 ГБ, хотя российские вендоры ТВ используют аналогичный объем RAM в своих флагманских моделях. Емкость встроенного накопителя – 32 ГБ.

За управление ТВ отвечает операционная система HyperOS – фирменная оболочка Xiaomi, заменившая собой прошивку MIUI. В наличии штатный голосовой помощник Xiaomi AI, а также возможность превратить телевизор в хаб для умного дома и контролировать с него всю технику в доме.

По проводу и «по воздуху»

В Xiaomi Redmi A75 2025 Energy-Saving Edition предусмотрено несколько интерфейсов подключения, как проводных, так и беспроводных. К последним относятся только Bluetooth довольно старого стандарта 5.0 (вышел в 2016 г., в августе 2024 г. состоялся релиз Bluetooth 6.0) и тоже не очень современный Wi-Fi 5 (802.11ac, 2013 г., 2,4 и 5 ГГц)

Телевизор также оснащен различными портами, включая два HDMI (один с поддержкой ARC), два USB и по одному AV, Ethernet и S/PDIF.