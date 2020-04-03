Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов

Xiaomi создала телевизоры Mi TV 4A и Mi Full Screen TV 4A Pro с диагональю 60 и 75 дюймов соответственно. Они стоят практически вдвое дешевле конкурентов от Samsung, располагая 4К-разрешением, голосовым помощником и поддержкой 8К-контента (в старшей модели).

Недорогие 4К-телевизоры

Компания Xiaomi анонсировала смарт-телевизоры Mi TV 4A и Mi Full Screen TV 4A Pro, относящиеся к бюджетному сегменту и стоящие существенно дешевле конкурентов. Их релиз назначен на 9 апреля 2020 г., но первое время купить их можно будет только в Китае. Не исключено, что новые ТВ Xiaomi в будущем появятся и в России – компания, как сообщал CNews, официально реализует ряд своих телевизоров линейки Mi TV на российском рынке.

Mi TV 4A – это младший из двух телевизоров. Экипированный дисплеем на 60 дюймов по диагонали (150 сантиметров), он поддерживает разрешение 4К и стоит в Китае 2000 юаней ($282, 21,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 апреля 2020 г.). Для сравнения, самый доступный 55-дюймовый 4К-телевизор Samsung TU7100 Series 7 UE55TU7100UXRU (в российском модельном ряду компании нет 60-дюймовых ТВ) на момент публикации материала стоил 48 тыс. руб.

Mi Full Screen TV 4A Pro – это 75-дюймовый (188 см) телевизор, оцененный 6000 юаней ($846, 65,1 тыс. руб.). Он тоже поддерживает 4К-разрешение, но за счет алгоритмов масштабирования он также способен воспроизводить 8К-контент. У Samsung наиболее доступный 75-дюймовый ТВ (TV TU7100 Series 7, UE75TU7100UXRU) стоит 115 тыс. руб.).

Возможности 60-дюймового телевизора

150-сантиметровый Xiaomi Mi TV 4A, пишет ресурс Fonearena, характеризуется в первую очередь IPS-экраном с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и разрешением 3840х2160 точек. За счет минимальной толщины верхней и боковых рамок дисплей занимает 97% площади фронтальной панели корпуса.

60-дюймовый Xiaomi Mi TV 4A

Телевизор основывается на ARM-процессоре производства Amlogic с тактовой частотой до 1,5 ГГц на четырех ядрах Cortex A53, расположенных в одном кластере. В составе чипа также есть трехъядерная видеокарта Mali-450 MP3. Mi TV 4A выпускается в единственной комплектации, включающей 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 8 ГБ, хотя, по данным GizChina, накопитель должен вмещать 16 ГБ информации.

В стоимость телевизора входят три HDMI-входа для подключения такого же количества источников изображения и два USB-порта. Mi TV 4A можно подключать к проводной сети по Ethernet и к беспроводной по Wi-Fi 802.11ac (поддерживаются диапазоны 2,4 и 5 ГГц), плюс есть модуль Bluetooth и S/PDIF. Звук выводится на пару 8-ваттных динамиков, есть поддержка технологий DTS и Dolby Audio.

Программная составляющая телевизора – это фирменная прошивка PatchWall, основанная на оболочке Xiaomi MIUI для Android-смартфонов. Разрабатываемая специально для смарт-телевизоров, она существенно упрощает доступ к требуемому контенту: к примеру, PatchWall позволяет искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого. Прошивка дополнена голосовым помощником XiaoAI.

8К на 75 дюймах

Спецификации Mi Full Screen TV 4A Pro во многом схожи с 60-дюймовым Mi TV 4A, в частности, он обладает идентичными объемом оперативной памяти и набором интерфейсов, как проводных, так и беспроводных. Количество и мощность динамиков тоже остались без изменений.

Mi Full Screen TV 4A Pro с поддержкой 8К-контента

Главным отличием Mi Full Screen TV 4A Pro от младшей модели, помимо большей диагонали экрана и поддержки 8К-контента, стало наличие более производительного 12-нанометрового процессора Amlogic T972 – четыре ядра Cortex A55 и частота до 1,9 ГГц. В чип встроена 2-ядерная видеокарта Mali-G31 MP2.

Дополнительно телевизор оборудован поддержкой режима HDR 10 и штатным накопителем на 32 гигабайта. Программное обеспечение такое же, как у Mi TV 4A – PatchWall с помощником XiaoAI.

Гигантский телевизор Redmi

Mi Full Screen TV 4A Pro – не самый крупногабаритный телевизор, выпущенный Xiaomi в I квартале 2020 г. 24 марта 2020 г. она анонсировала 98-дюймовый (245 см) ТВ Max 98, вошедший в серию Redmi TV. В китайских магазинах он появится тоже 9 апреля 2020 г., где его стоимость составит около $2825 (217,8 тыс. руб.).

Redmi Max 98 на 13,6% больше стандартной односпальной кровати

Как и другие новинки Xiaomi, Redmi TV 98 Max стоит значительно дешевле на фоне конкурентов: в России можно приобрести 98-дюймовый телевизор Samsung Q900R 8K за 4 млн руб., хотя в данном случае сравнивать эти модели можно только по размерам экрана, поскольку дисплей новинки Redmi не поддерживает разрешение 8К и скорее всего построен не на QLED (технологии «квантовых точек»).