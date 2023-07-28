Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена
Под брендом Redmi, принадлежащем Xiaomi, вышли два недорогих телевизора с экранами 4К на 55 и 70 дюймов. Обе новинки представлены в КНР и стоят от 18 до 29 тыс. руб. Это смарт-ТВ – в них есть Android, оболочка MIUI и фирменный голосовой помощник.
Недорогие 4К-ТВ из Китая
Компания Xiaomi представила два новых смарт-ТВ с экранами на 55 и 70 дюймов по диагонали. Новинки получили название Smart TV A55 2024 и A70 2024 соответственно и будут продаваться под дочерним брендом Redmi.
Анонс новинок состоялся в Китае, что может указывать на КНР как на первую страну, где они поступят в продажу, хотя нередко возможность раньше других во всем мире купить технику Redmi выпадает жителям и гостям Индии. Заказать Smart TV A55 2024 и A70 2024 из Китая, по-видимому, можно будет на популярных торговых площадках, но к моменту выхода материала в их ассортименте, в том числе и на AliExpress, этих моделей не было.
В Поднебесной младший Redmi Smart TV A55 2024 стоит 1449 юаней или $203, что составляет около 18,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 июля 2023 г. Старший 70-дюймовый телевизор оценивается в 2299 юаней, $322 или 28,9 тыс. руб. Судя по цене, обе новинки относятся к бюджетному сегменту, однако на главной составляющей любого телевизора, экране, Xiaomi экономить не стала.
В Smart TV A55 2024 и A70 2024 нет старых матриц TN и разрешения Full HD или 1920х1080 пикселей. Оба телевизора оснащены современными IPS-панелями с разрешением 4К или 3840х2160 точек и углами обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали.
Главное – не перепутать телевизоры
Различие между новинками Redmi, если не считать их название и рекомендуемую розничную цену, всего одно – это диагональ экрана. В остальном телевизоры полностью одинаковые, в том числе и по количеству и разнообразию интерфейсов.
Что касается их экранов, то у них почти отсутствует рамка по периметру – матрица занимает свыше 97% площади передней панели. Дисплей способен отображать 1,07 млрд цветовых оттенков, но частота его обновления стандартная – 60 Гц, поскольку это все же бюджетные смарт-ТВ.
Технологии улучшения звука или изображения в телевизорах Smart TV A55 2024 и A70 2024 не заявлены. Зато есть металлический корпус для прочности и два динамика по 10 Вт каждый.
Щепотка «умности» не повредит
Поскольку оба телевизора относятся к А-серии, состоящей, по большей части, из телевизоров начального по меркам 2023 г. уровня, то и новые Smart TV A55 2024 и A70 2024 не могут рассчитывать на выдающиеся технические характеристики, отвечающие за смарт-составляющую. В данном случае пользователю будут доступны лишь 1,5 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 8 ГБ, притом часть объема ОЗУ и ROM будут отданы под операционную систему и предустановленные приложения.
За быстродействие в телевизорах отвечает неназванный процессор с четырьмя энергоэффективными ARM-ядрами и интегрированным видеоускорителем Mali G31. У него есть два отдельных ядра.
Всем этим богатством распоряжается операционная система Android TV, дополненная более дружелюбной к пользователям фирменной оболочкой Xiaomi MIUI TV. В нее интегрирован фирменный голосовой помощник XiaoAI, благодаря которому можно управлять телевизором при помощи голоса, а также сопрягать ТВ с другими умными устройствами в доме. Русскому языку XiaoAI пока не обучен.
Что еще входит в стоимость
Оба смарт-ТВ Redmi комплектуются базовым модулем Wi-Fi, поддерживающим только частоту 2,4 ГГц и не знающим о существовании 5 ГГц и тем более 6 ГГц. А поскольку в многоквартирных домах диапазон 2,4 ГГц может быть «загрязнен» многочисленными сетями Wi-Fi, умными устройствами и беспроводными мышками и клавиатурами, в телевизорах есть проводной Ethernet. Также в наличии интерфейсы AV, S/DPIF, вход под антенну, два HDMI для игровых приставок и других устройств и пара USB для подключения контроллеров и внешних накопителей.
Долгий путь до России
Xiaomi на протяжении многих лет продает свои телевизоры на территории России под основным брендом. Redmi превратился из серии смартфонов в отдельного производителя техники в начале 2019 г. и почти сразу же стал предлагать потребителям, в числе прочего, и умные телевизоры. В его ассортименте есть даже гигантские 100-дюймовые модели.
Смартфоны Redmi широко представлены в России и наряду с мобильниками Xiaomi входят в топ-5 самых продаваемых в стране. В официальной рознице можно найти даже ноутбуки Redmi, хотя на 28 июля 2023 г. они не были представлены на российском сайте Xiaomi, но телевизоры Redmi компания завозить не спешит.