Отчет GS Group об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам I квартала 2023 г.

Импорт мобильных телефонов в Россию в I квартале 2023 г. снизился на 16% год к году — до 8,3 млн шт. Доля смартфонов вернулась к уровню 2021 г. — 77%. Импорт смартфонов составил 6,4 млн штук (снижение на 5,2%). Однако это падение нельзя назвать катастрофичным: по сравнению с пиком в I кварталом 2021 г. импорт смартфонов в Россию упал на 18,6%, в то время как поставки на мировом рынке в I квартале 2023 г. упали на 13% к уровню I квартала 2022 г. (311 млн штук) и на 22% к уровню I квартала 2021 г. (348 млн штук). Об этом CNews сообщили представители GS Group.

На этом фоне российский рынок показывает очень хороший результат и в плане спроса, и в плане поставок, особенно с учетом изменений в логистике. С долей 2,4% от мирового рынка смартфонов в I квартале 2023 г. Россия прочно остается в первой десятке национальных рынков.

В I квартале 2023 г. нижний (бюджетный) сегмент (смартфоны до 10 тыс. руб.) вырос на 39% (после провала на 59% в I квартале 2022 г.). Доля сегмента выросла с 19% до 28% (до 2022 г. она превышала 40%). В абсолютных значениях нижний сегмент вырос с 1,3 млн штук до 1,8 млн штук. Средний ценовой сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) сократился на 14% год к году — с 3,9 до 3,3 млн штук, в результате его доля снизилась с 58% до 52%. Верхний сегмент (смартфоны от 30 тыс. руб.) сократился на 18% — с 1,6 млн штук до 1,3 млн штук, но его доля сократилась незначительно — с 23% до 20%.

В 2023 г. лидеры рынка смартфонов в России (Samsung и Xiaomi) едва набирают треть рынка, а далее четыре поставщика (Honor, Realme, Apple и Tecno) фактически делят третье место, недалеко отступая от двух лидеров. Суммарные поставки первых шести брендов за I квартал 2023 г. превысили 5 млн штук, или 79% рынка смартфонов. На прочие бренды смартфонов приходится 21% поставок: 9% в нижнем сегменте (0,6 млн штук) и 12% в среднем и верхнем сегментах, включая Huawei (0,8 млн штук).

Xiaomi удерживает первое место на российском рынке с долей 21%. За I квартал 2023 г. в Россию привезли 1,3 млн штук смартфонов Xiaomi. Поставки упали на 19% год к году — с 10,3 млн штук в 2021 г. до 8,3 млн штук в 2022 г. Доля России в мировых поставках Xiaomi в среднем превышает 5%, что делает нашу страну важнейшим национальным рынком для Xiaomi после Китая и Индии. Бренд Xiaomi сегодня второй по распространенности в России: парк активных смартфонов Xiaomi в России составляет 24,8 млн штук (25% всех смартфонов, работающих в России).

По итогам I квартала 2023 г. поставки Samsung в Россию сократились в два раза — до 0,9 млн штук, а доля бренда упала с 27,5% до 14%. Доля России в мировых поставках Samsung опустилась до 1,5%. Половина поставок приходится на средний сегмент. У Samsung самый большой парк активных смартфонов в России (31 млн штук), при этом это самый старый парк среди лидеров.

По каналам параллельного импорта поставки смартфонов Honor в Россию в I квартале 2023 г. составили 0,73 млн штук, а доля бренда достигла 11,3% (год назад она не превышала 4%). Парк активных смартфонов Honor в России составляет 7,6 млн штук, в том числе 2,1 млн штук смартфонов, выпущенных с начала 2021 г., то есть под управлением нового владельца бренда.

Импорт смартфонов Realme в Россию снизился на 13,5% год к году — до 0,71 млн штук. Доля Realme в начале 2023 г. составила 11%. Парк активных смартфонов Realme в России превысил 7,6 млн штук, в пятерке лидеров это самый молодой парк — менее 15% устройств старше двух лет.

В I квартале 2023 г. в Россию привезли 0,7 млн штук смартфонов iPhone. С долей 11% компания занимает пятое место. Apple — третий по распространенности бренд в России среди владельцев смартфонов: на руках у россиян сегодня более 13 млн штук активных iPhone. Несмотря на то что доля России в мировых поставках iPhone упала до 1%, российский рынок по-прежнему интересен для Apple, так как, помимо выручки от продажи смартфонов, компания получает около 100 млрд руб. от российских владельцев iPhone в виде комиссий в App Store.

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Поставки смартфонов Tecno за I квартал 2023 г. выросли до 0,67 млн штук. С долей рынка 10,4% компания заняла 6-е место. Следом идет Infinix с долей 6,6%, поставки которого сохраняются на уровне второй половины 2022 г. — более 0,4 млн штук в квартал. По появлению флагманов и ростe средней цены Tecno и Infinix можно судить о стремлении обоих брендов перейти в более маржинальные сегменты: средний и верхний.

В I квартале 2023 г. суммарные поставки брендов под управлением холдинга Transsion Holdings (Tecno, Infinix и Itel) составляют 20% российского рынка смартфонов, а BBK Electronics (Realme, Oppo и Vivo) — 16%. Однако в мире лидерство у BBK Electronics, в первую очередь благодаря рынкам Китая и Индии, суммарно холдинг поставляет около 20% всех смартфонов в мире.

В I квартале 2023 г. доля брендов Китая составила 74%, что ниже, чем во второй половине 2023 года, поскольку импортеры наладили поставки Samsung и Apple, а поставки китайских лидеров в России упали — как в абсолютных значениях, так и в относительных. Поэтому можно сказать, что пока в России успешно работает механизм параллельного импорта, доля китайских брендов на российском рынке смартфонов не сможет превысить 80%. Не имея яркой индивидуальности, китайские бренды пока борются не столько с Samsung или Apple, сколько друг с другом, что также ограничивает их долю в России.

Оборот российского рынка смартфонов по итогам 2022 г. составил 167 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 170 млрд руб. Оборот рынка снизился на 15% год к году. Доля Apple в обороте российского рынка смартфонов составила около 40%. Samsung и Xiaomi занимают второе и третье места. Остальные лидеры рынка (Honor, Realme и Tecno) вместе с Huawei занимают 22% оборота рынка. На прочие бренды приходится менее 7% оборота российского рынка смартфонов, еще 1,4% — это оборот кнопочных мобильных телефонов. По целому ряду причин средняя цена смартфонов упала с 29 до 26 тыс. руб.

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«Российский рынок смартфонов больше года развивается в условиях международных санкций, в том числе со стороны отдельных лидеров рынка. За это время успешно заработал механизм параллельного импорта, который, с одной стороны, помог частично удовлетворить спрос, с другой — сдержал ценовую политику китайских брендов. Поэтому на фоне прогнозируемого падения мирового рынка смартфонов российский рынок ведет себя устойчиво. — сказал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. — Вместе с тем, текущая ситуация показывает, что для развития отечественных брендов смартфонов необходим нерыночный механизм».

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Аналитический центр GS Group проводит кабинетные и полевые исследования в области технологий для телевещания, потребительской электроники и микроэлектроники. Специализация центра — сбор и анализ больших массивов данных о рынке. Сотрудники центра анализируют последние события и тенденции, используя собственный опыт и оценки экспертов. В результате этой работы появляется единая понятная картина рынка с его ключевыми особенностями, трендами и перспективами, на основании которой заказчик может сформировать стратегию развития бизнеса и оценить необходимые инвестиции и прибыль.