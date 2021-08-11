Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео

Состоялась российская премьера новых смарт-ТВ Xiaomi линейки Mi TV P1. Из четырех моделей в Россию приехало пока только три (50-дюймовая не заявлена). Мировой показ серии прошел в мае 2021 г. Телевизоры стоят от 21 тыс. руб. до 48 тыс. руб. Самая доступная модель поставляется с HD-экраном, остальные – с полноценной поддержкой 4К.

Дешевые ТВ для россиян

Компания Xiaomi анонсировала в России новые смарт-ТВ серии Mi TV P1, глобальная премьера которой состоялась в мае 2021 г. Представители компании сообщили CNews, что на российском рынке будут доступны модели с экранами на 32, 43 и 55 дюймов по диагонали. На запрос CNews о сроках выхода в России 50-дюймового ТВ, который тоже входит в серию Mi TV P1, представители Xiaomi на момент публикации материала ответить не смогли. Также они не назвали дату начала продаж трех заявленных телевизоров.

Все смарт-ТВ линейки Mi TV P1 характеризуются экранами с минимальной толщиной рамок. В Xiaomi называют такие дисплеи «безрамочными». Тем не менее, рамки все же есть, в особенности нижняя, но производитель их толщину не раскрывает.

50-дюймовый Mi TV P1 придется заказывать из-за рубежа

В российской рознице 32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV P1, единственный в серии с HD-экраном, стоит ровно 21 тыс. руб. Телевизоры с 4К-экранами на 43 и 55 дюймов оцениваются в 34 тыс. руб. и 48 тыс. руб. соответственно.

Экраны и звук

Младший 32-дюймовый Xiaomi Mi TV P1 поддерживает разрешение 1366х768 пикселей. Это формат HD. Остальные модели выдают 4К-изображение (3840х2160 пикселей). Во всех ТВ используется матрица IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и частотой обновления 60 Гц.

32-дюймовая модель характеризуется восьмибитным представлением цвета. Экран охватывает 64% цветового пространства NTSC, 90% пространства ВТ709 и 72% DCI-P3. У 43-дюймового ТВ эти параметры составляют, соответственно, 72%, 95% и 78%, а у старшей 55-дюймовой – 88%, 99,5% и 94%.

Xiaomi допускает настенное размещение новых телевизоров

Также в ТВ на 43 и 55 дюймов есть технология компенсации движения МЕМС, режим HDR10 и HDR10+ соответственно. Плюс Xiaomi добавила в них технологии улучшения картинки HLG и Dolby Vision. 32-дюймовая версия этих опций лишена.

За вывод звука в 32-дюймовом телевизоре отвечают два динамика по 5 Вт каждый с поддержкой технологий улучшения звучания Dolby Audio и DTS-HD. Старшие модели получили по паре 10-ваттных спикеров.

Процессор и память

Самый доступный телевизор Xiaomi Mi TV P1 32 укомплектован 1,5 ГБ оперативной памяти и накопителем на 8 ГБ. Он построен на четырехядерном процессоре MSD6683 малоизвестного бренда Mstar с ядрами Cortex A53 на частоте до 1,2 ГГц и трехядерной видеокартой Mali 470 MP3.

Версия телевизора с диагональю 43 дюйма

Оснащение 55- и 43-дюймового телевизоров значительно более серьезное. Для вывода 4К-изображения в них используется процессор MediaTek 9611 (четыре ядра Cortex A55 до 1,5 ГГц) с двухядерной видеокартой Mali G52 MP2. Процессор работает в паре с 2 ГБ RAM. Емкость штатного накопителя равна 16 ГБ.

Что делает телевизоры умными

Смарт-составляющая телевизоров – это прошивка Android TV 9 в младшем ТВ и Android TV 10 в старших. Она оснащена оболочкой PatchWall 3.0 на базе MIUI. В комплекте есть масса предустановленных российских приложений, перечень которых был обновлен в конце июля 2021 г. Также есть утилиты потоковых сервисов Netflix, Prime Video и YouTube.

Обзор международной версии Xiaomi Mi TV P1

В наличии встроенный голосовой помощник «Google ассистент», с лета 2018 г. распознающий команды на русском языке. Версии с диагональю 55 и 43 дюйма поставляются со встроенным микрофоном на панели, чтобы пользователи могли голосовыми командами управлять телевизором без помощи рук. Также микрофон есть на Bluetooth-пульте управления из комплекта поставки.

Набор интерфейсов

Базовый смарт-ТВ Xiaomi Mi TV P1 32 укомплектован тремя портами HDMI, двумя USB 2.0, входами под антенну и внешнюю акустику, а также Ethernet-разъемом. Список беспроводных модулей включает Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0.

Комплектный пульт управления

В 55- и 43-дюймовом телевизорах список интерфейсов дополнен оптическим аудиовыходом. Для каждого ТВ доступно настольное размещение при помощи двух ножек. Также их можно разместить на стене (крепления 100х100 мм, 200х200 мм и 300х300 мм для 32, 43 и 55 дюймов).

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Размеры 32-дюймового телевизора с подставкой составляют 733x180x479 мм при весе 3,9 кг. Для 43 дюймов эти параметры равны 962x205x625 мм и 7,4 кг, для 55 дюймов – 1244x285x782 мм и 11,9 кг. Потребляемая мощность – 45, 105 и 150 Вт соответственно.