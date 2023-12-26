Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с большим экраном. В нем много памяти

В линейке Xiaomi появились новые ТВ серии А50, базовая модель в которой стоит около 21 тыс. руб. Все телевизоры получили экраны 4К, корпус из металла и полный набор необходимых интерфейсов.

Предновогодний подарок Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила новые недорогие телевизоры линейки А50 под своим основным брендом. Также у нее есть смарт-ТВ Redmi A50, но это разные модели с разным позиционированием на рынке.

Новые ТВ Xiaomi A50 отличаются друг от друга исключительно размером экрана и рекомендуемой ценой. Пока что эта серия лишена небольших по современным меркам моделей – ее открывает телевизор на 55 дюймов по диагонали стоимостью 1650 юаней или 21,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 декабря 2023 г.

Линейка состоит из четырех моделей. 65-дюймовая стоит 2300 юаней (29,5 тыс. руб.), 70-дюймовая – 2600 юаней (33,4 тыс. руб.).

Фото: Xiaomi Xiaomi постаралась уместить в ТВ А50 максимум возможностей за их цену

Самый крупный телевизор в серии имеет экран на 75 дюймов по диагонали и оценивается производителем в 3000 юаней, что соответствует 38,5 тыс. руб.

Размер – главное

Создавая новые телевизоры А50, Xiaomi не стала все усложнять и оснастила их абсолютно одинаковой электроникой. Это касается как типа матрицы экрана, так, так и набора интерфейсов, поэтому выбор будет основываться исключительно на количестве свободного места в помещении, в котором планируется эксплуатация телевизора.

При этом, несмотря на сравнительно низкую цену (к примеру, в августе 2023 г. «Яндекс» выпустил телевизоры серии «ТВ Станция», в которой базовая 43-дюймовая модель стоит в России 45 тыс. руб.), новинки Xiaomi обладают вполне достойным набором функций. Например, каждый ТВ серии А50 получил металлическую рамку экрана.

Сам экран, вне зависимости от диагонали – это IPS-панель, углы обзора которой – 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. Матрица отображает более 1 млрд цветов и выводит изображение в разрешении 4К – оно же Ultra HD, оно же 3840х2160 пикселей.

Оболочка телевизоров - это MIUI TV

Экран занимает свыше 97% площади фронтальной панели, что говорит о минимальной толщине его рамок, имеет точностью цветопередачи ΔE≈2 и умеет автоматически переключать режим затемнения в зависимости от яркости изображения. Это позволяет уменьшать мерцание.

В то же время не стоит ждать от экранов в новых Xiaomi A50 высокой частоты обновления – ее здесь нет. Дисплеи способны максимум на 60 Гц, чего вполне достаточно для просмотра фильмов и роликов в интернете, но может не хватать для современных динамичных видеоигр.

Памяти хватит на все

Каждый представитель серии Xiaomi A50 поставляется с 32 ГБ встроенной памяти – как правило, телевизоры в ценовой категории до 30 тыс. руб. могут похвастаться лишь 16 ГБ, а в некоторые из них производители устанавливают и вовсе 8 ГБ.

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То же касается и оперативной памяти – Xiaomi расщедрилась и встроила в А50 сразу 2 ГБ ОЗУ. Как правило, в современных недорогих смарт-ТВ используются модули на 1, максимум на 1,5 ГБ.

За быстродействие телевизора отвечает не названный ARM-процессор с четырьмя ядрами А35. Пользователю доступны модули беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Проводные интерфейсы включают Ethernet, AV, ATV/DTMB, S/PDIF и пару HDMI. Для подключения внешних носителей предусмотрена пара портов USB-A.

Новые телевизоры Xiaomi A50 поставляются с предустановленной прошивкой MIUI TV, работающей поверх ОС Android TV. В смарт-ТВ встроен голосовой ассистент Xiaomi Xiaoai, взаимодействие с которым осуществляется при помощи микрофона в пульте управления.

Когда от бренда зависит многое

Упомянутый телевизор Redmi TV A50 2024, в теории, тоже можно было бы отнести к серии А50. У него такой же по характеристикам экран, заключением диагонали, равной здесь 50 дюймам, у него тот же 20-ваттный звук (по 10 Вт на динамик) и тот же центральный процессор. Даже внешний вид – и тот точно такой же.

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Но стоит Redmi TV A50 2024 при этом лишь 1350 юаней или 17,3 тыс. руб., вернее, столько он стоил на день премьеры, состоявшейся в середине августа 2023 г. Существенно более низкая цена в сравнении с 55-дюймовым Xiaomi A50 обусловлена не только меньше диагональю экрана, но и сократившимися объемами памяти – всего лишь 8 ГБ встроенной и 1,5 ГБ оперативной.

Также в телевизоре нет поддержки Wi-Fi на частоте 5 ГГц – исключительно 2,4 ГГц. Прошивка MIUI TV и голосовой помощник Xiaoai – в наличии.