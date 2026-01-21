Разделы

Vizio Holding Corp

СОБЫТИЯ

21.01.2026 Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров 1
08.04.2024 Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться 1
06.03.2019 Антивирус «Касперского» поссорился с ПО Google 1
04.03.2019 За периметром: как собственные сотрудники ставят под угрозу безопасность компаний 1
07.11.2016 Взлет китайского «убийцы Apple» захлебывается 1
06.09.2016 LeEco: Экосистема – следующий этап в борьбе за потребителя 1
09.08.2016 Новый «убийца iPhone» приходит на российский рынок 1
09.10.2015 Телевизоры Vizio Reference Series: маленькие по 6 и большие - по 130. 2
07.10.2014 Заплати за Ultra HD меньше тысячи 1
22.03.2013 Vizio 10: первый в мире планшет на nVidia Tegra 4 1
03.02.2012 Как в кино 1
09.01.2012 Samsung и LG официально присоединились к производителям Google TV 1
23.06.2011 Vizio начала производство телевизоров для Google TV 1
17.12.2010 Крупнейший бренд выпустил щадящий глаза 3D-телевизор 2
02.12.2010 Покупатели переключаются на плазменные ТВ 1
25.11.2010 Toshiba и Samsung подключаются к Google TV 1
18.08.2009 ЖК-телевизоры: цены падают, продажи растут 1
29.04.2009 «Плазму» нужно срочно спасать 1
12.02.2009 Вендоры плазменных ТВ уходят с рынка 1
12.02.2009 Еще один поставщик плазменных телевизоров уходит с рынка 1
22.08.2008 Плазменные телевизоры не сдаются ЖК 1
11.07.2008 ЖК-мониторы: Philips проиграл 1
10.07.2008 Philips отказывается от выпуска ЖК-мониторов 1
19.11.2007 Full HD-телевизоры не выдержали проверки 3

Публикаций - 24, упоминаний - 28

Vizio Holding Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10669 10
LG Electronics 3681 7
Google LLC 12305 7
Sony 6638 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 4
Sharp Corporation 1049 3
LeEco - LeTV 61 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 429 3
Huawei 4249 2
Xiaomi 1999 2
Philips 2076 2
LeeCo Coolpad 13 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 75 2
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 2
BBK OnePlus 261 2
Thoma Bravo - Proofpoint 38 1
ГЕРЦ 1 1
Ростелеком 10373 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Lenovo Group 2369 1
Apple Inc 12686 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
HP Inc. 5766 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 1
BBK OPPO Electronics 433 1
Toshiba Corporation 2957 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
MediaTek - Ralink 571 1
HTC Corporation 1505 1
Logitech 428 1
Yahoo! 3711 1
Trend Micro 629 1
Trellix - FireEye 60 1
Fossil 20 1
Google DeepMind 66 1
AOC 106 1
Tesla Motors 432 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 2
Faraday Future - FF 15 2
BMW Group 467 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Walt Disney Company 638 1
JD.com - Jingdong Mall 96 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 1
Uber 340 1
Ferrari NV 157 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Chevrolet 41 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7368 21
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13022 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3724 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4053 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 3
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 387 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7691 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1518 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Аксессуары 4133 2
Контрастность 2953 2
Электроника - PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор 219 2
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 239 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1130 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4686 1
Google Android 14759 5
Google Android TV 351 3
Google Chrome - браузер 1653 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
Google YouTube - Видеохостинг 2905 1
Apple iPad 3943 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1176 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 967 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 288 1
Google Chromecast 86 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 1
Microsoft Visio - MS Visio 186 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
Strava 14 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 98 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Google Cast 10 1
Sony Bravia 251 1
Сбер - Okko Paramount+ 2 1
Google Chrome Media Router 2 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
LeEco Le - LeEco Y - серия смартфонов 26 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Nvidia GeForce ULP 8 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Acer Iconia 104 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 3
Gagnon Paul - Гэнон Пол 12 2
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 2
Сюй Виктор 30 2
Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 1
Татаринов Тарас 14 1
Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
Солодкин Владимир 3 1
Baxter Bill - Бакстер Билл 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 8
Россия - РФ - Российская федерация 157794 4
США - Калифорния 4777 4
Япония 13557 3
Индия - Bharat 5713 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 3
Европа 24658 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Южная Корея - Республика 6869 2
Европа Восточная 3123 2
Америка - Американский регион 2189 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1078 2
Китай - Тайвань 4140 2
Нидерланды 3639 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45966 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Польша - Республика 2003 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Ближний Восток 3041 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1782 1
Америка Латинская 1887 1
Европа Западная 1492 1
Китай - Пекин - Beijing 1056 1
США - Невада 214 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
"китайфон" 26 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
The Register - The Register Hardware 1708 2
NYT - The New York Times 1090 2
The Verge - Издание 596 1
Wikipedia - Википедия 593 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1150 1
FT - Financial Times 1261 1
Bloomberg 1427 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
23ABC News 174 1
DigiTimes - Издание 1326 1
Ars Technica 435 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Comedy Central - телеканал 21 1
IBT - International Business Times 14 1
DailyTech 96 1
NPD DisplaySearch 284 4
Juniper Research 551 1
Gartner - Гартнер 3615 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Displaybank 15 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
