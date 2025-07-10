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Google Cast


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 TCL представляет премиальную серию телевизоров C8K: технология QD-Mini, Audio by Bang & Olufsen и интеллектуальные функции в ультратонком корпусе 1
30.09.2020 Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM 1
06.08.2019 TrueConf выпустила приложение для вывода FullHD видеосвязи со смартфонов на ТВ 1
06.03.2019 Антивирус «Касперского» поссорился с ПО Google 1
20.02.2019 Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 1
25.04.2018 Телевизоры с разрешением 4К: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 1
16.05.2017 Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество 1
04.05.2017 Лучшие телевизоры формата UltraHD с диагональю 55’’. Выбор ZOOM 1
06.04.2017 Самый умный: лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 1
12.12.2014 Toshiba представила беспроводной накопитель Canvio AeroCast 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Google Cast и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12010 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 3
Samsung Electronics 10406 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 3
LG Electronics 3642 3
Sony 6583 3
Philips 2066 2
Apple Inc 12325 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1513 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5080 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
Nvidia Corp 3597 1
Xiaomi 1841 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
X Corp - Twitter 2889 1
Toshiba Corporation 2938 1
Samsung - Harman - JBL 225 1
Sonos 26 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
Rombica 12 1
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Vizio Holding Corp 23 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 257 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Лента - Сеть розничной торговли 2170 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Геометрия НПО 146 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12673 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26256 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24889 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7466 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7207 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1050 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10161 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25112 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12463 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6143 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3594 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3700 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53932 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9478 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6162 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 850 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1929 4
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 348 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3925 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4646 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21332 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1309 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14102 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12695 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9421 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7889 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17470 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3251 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10296 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10979 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2162 3
Контрастность 2890 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1092 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2887 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1787 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4700 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 769 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3946 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 2
Google Android 14367 6
Google Play - Google Store - Android Market 3370 5
Google Chromecast 82 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 3
Mozilla Firefox - браузер 1901 3
Apple AirPlay 120 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 3
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 410 3
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 3
LG OLED - серия телевизоров 27 2
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 2
Apple iOS 8021 2
Google Android TV 335 2
Apple - App Store 2948 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1241 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 309 2
Samsung One Connect 25 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 76 2
Google Chrome - браузер 1602 1
Google Chrome Media Router 2 1
Innolux Corporation - Pioneer X-HM - Pioneer XW - Pioneer DRV - Pioneer HTP - Pioneer MRX - мультимедийная акустическая система - стереосистема - стереофоническая микросистема 7 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 74 1
Nvidia Shield TV 9 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
Philips PUS - серия телевизоров 48 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Philips Pixel Plus Ultra HD 40 1
Philips Dual Core 2 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1147 1
Samsung SmartHub - Samsung Smart Hub 10 1
Google YouTube - Видеохостинг 2830 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2099 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Apple tvOS 46 1
LG Nanocell 29 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Одинцов Дмитрий 116 1
Татаринов Тарас 14 1
Bonvarlet Arnaud - Бонварле Арно 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150737 3
Япония 13396 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 1
Южная Корея - Республика 6752 1
Европа 24442 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5137 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3446 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11203 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 918 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6128 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3072 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5707 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 4
Strategy Analytics 284 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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