Получите все материалы CNews по ключевому слову
Google Cast
УПОМИНАНИЯ
Google Cast и организации, системы, технологии, персоны:
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 257 2
|Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
|Yamaha - Ямаха 107 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2170 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Геометрия НПО 146 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150737 3
|Япония 13396 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 1
|Южная Корея - Республика 6752 1
|Европа 24442 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 4
|Strategy Analytics 284 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.