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Toshiba Canvio

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.05.2021 Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт 4
01.09.2020 Toshiba расширила линейку портативных накопителей Canvio 6
23.10.2019 Выбираем внешний накопитель: SSD и HDD 2
18.01.2017 Хранить, переносить и заряжать умеет CANVIO for Smartphone 3
17.01.2017 Toshiba представила новое решение для зарядки и резервного копирования данных смартфонов 2
26.08.2015 Toshiba представила внешний накопитель Canvio Ready емкостью до 3 ТБ 3
18.03.2015 Toshiba анонсировала 2,5-дюймовые портативные накопители объёмом 3 ТБ 5
12.01.2015 Toshiba представила новый портативный накопитель объемом 2 ТБ 3
12.12.2014 Toshiba представила беспроводной накопитель Canvio AeroCast 2
11.12.2014 Canvio AeroCast - универсальный накопитель с Wi-Fi 2
03.09.2014 Toshiba анонсировала компактный беспроводной SSD Canvio AeroMobile 4
26.08.2014 Toshiba представила портативный накопитель Canvio Alu 2
22.07.2014 Toshiba анонсировала портативный жёсткий диск Canvio Basics 2
27.09.2011 Toshiba расширила модельный ряд внешних винчестеров Canvio 1
13.10.2010 HP выпустила внешние винчестеры под собственным брендом 1
30.09.2010 Toshiba обновила линейку внешних винчестеров Canvio 1
23.09.2010 Toshiba анонсировала новую линейку портативных внешних винчестеров 1
14.07.2010 Toshiba выпускает аналог Time Capsule 1

Публикаций - 19, упоминаний - 48

Toshiba Canvio и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2980 17
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Seagate Technology 766 3
Samsung Electronics 11065 2
Apple Inc 13156 2
Transcend Information 82 2
Adata Technology 132 2
SanDisk Toshiba 5 1
AeroMobile AS - AeroMobile Communications 17 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
Kingston Technology 218 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 1
SP - Silicon Power 24 1
LaCie 75 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Россети Ленэнерго 1699 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 5
USB Type-A - USB-A 697 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
PnP - Plug&Play 326 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 3
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 2
Аксессуары 4282 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 2
USB micro 974 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 2
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 339 2
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 297 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
Microsoft Windows 16882 11
Google Android 15244 5
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 3
Adata HD 4 2
Toshiba Wireless HDD 2 2
Apple macOS 2419 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Transcend Elite 5 2
Flickr - Фотохостинг 258 1
Transcend SSD Scope 15 1
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 1
Apple iPad Pro 320 1
SP - Widget 3 1
LaCie Setup Assistant 1 1
Seagate ST HDD 13 1
Seagate Portable External Hard Drives - Seagate Expansion Portable Drive 4 1
Western Digital - WD Elements Portable 3 1
Western Digital - WD Sync 6 1
Western Digital - WD Backup 5 1
Apple AirPor Time Capsule 24 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 10 1938 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 1
Google Cast 13 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Western Digital - WD My Passport - серия SSD 32 1
Transcend StoreJet 4 1
LaCie Rugged RAID 14 1
Bonvarlet Arnaud - Бонварле Арно 6 5
Martinez-Palomo Lorenzo - Мартинес-Паломо Лоренцо 2 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 1
Европа 24964 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Япония 13807 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
HFS Research 49 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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