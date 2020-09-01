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Toshiba расширила линейку портативных накопителей Canvio

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) представила две новые модели в категории Specialty линейки портативных накопителей Canvio. Новая категория дополнит ряд уже существующих — Standard, Advanced и Premium. Модели Canvio Flex и Canvio Gaming созданы с учётом особых требований к внешним хранилищам, таким как использование для игр и кроссплатформенное развертывание.

Canvio Flex — портативный кроссплатформенный жесткий диск с интерфейсом USB-C, предназначенный для ПК с Windows, компьютеров Mac, iPad Pro и других планшетных устройств. Canvio Gaming — портативный накопитель, предназначенный для игровых консолей и ПК. Две новые модели позволят геймерам и пользователям различных платформ плавно расширить объём хранилища на своих устройствах. Удобная для переноски компактная конструкция прекрасно подойдёт для того, чтобы брать любимый контент с собой.

Дополнительно, модели Canvio Advance и Canvio Ready получат новый отличительный дизайн, сохранив портативность и надёжность в сочетании с лёгкостью доступа к данным. Новое поколение Canvio обеспечивает удобство при переноске, большую ёмкость хранилища и широкую совместимость с различными USB-устройствами.

«Линейка портативных накопителей Canvio — отличный выбор при самых разных вариантах использования. Она подтверждает нашу приверженность совершенствованию потребительских жестких дисков, чтобы удовлетворить растущие потребности в решениях для хранения данных. Новая линейка предназначена для широкого круга пользователей, включая пользователей нескольких платформ, геймеров, профессионалов из разных индустрий, фотографов и студентов. Теперь в нашей линейке найдётся модель для каждого», — сказал Ларри Мартинес-Паломо (Larry Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH.

Новые модели Toshiba Canvio — это решения для хранения данных, которые подойдут широкому кругу потребителей в различных ситуациях.

Портативный жёсткий диск Canvio Flex ёмкостью до 4 ТБ — универсальное решение, оснащённое кабелями USB-C и USB-A, что позволит удобно хранить данные и получать к ним доступ с ряда устройств, включая компьютеры Mac, ПК с Windows, iPad Pro и другие поддерживаемые планшеты.

Благодаря портативному жёсткому диску Canvio Gaming расширить игровую библиотеку стало проще, чем когда-либо. Пользователь получит возможность иметь при себе до 100 игр (4 ТБ) в стильном портативном корпусе. Устройство предназначено для работы с популярными игровыми консолями и игровыми ПК. Диск Canvio Gaming оснащён настраиваемым при помощи прошивки режимом Always-On, который обеспечивает отзывчивость игрового процесса.

Портативный жёсткий диск Canvio Advance получил дизайн с новыми текстурами и цветами. Благодаря автоматическому резервному копированию и предустановленному программному обеспечению для безопасности данных, этот накопитель помогает создателям контента и фотографам сохранить свои данные в любой ситуации.

Портативный жёсткий диск Canvio Ready — теперь в новом двухцветном дизайне — это решение для хранения данных для пользователей начального уровня, которым требуется простое резервное копирование. Жёсткий диск оснащён USB plug & play, функцией перетаскивания файлов, позволяет легко расширить хранилище в ПК с Windows.

Новые модели Canvio появятся в продаже в основных розничных сетях осенью 2020 года.

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