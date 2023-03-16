Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank

Фонд TMT Investments, созданный основателями РБК, предупредил, что большая часть его денежных средств размещена в лопнувшем американском банке Silicon Valley Bank. Там же размещал свои средства и ряд портфельных компаний фонда.

Фонд TMT Investments пострадал из-за банкротства Silicon Valley Bank

Фонд TMT Investments сообщил, что в разорившемся американским банке Silicon Valley Bank (SVB) он хранил $8 млн. Всего на счетах фонда находится $11,5 млн. То есть в SVB у фонда «зависло» 72% от общего объема его денежных средств.

В британской «дочке» банка SVB UK у фонда денежных средств не было. В то же время из 56 портфельных компаний фонда пять держали существенные депозиты в SVB и шесть – незначительные.

В TMT Investments отмечают, что министр финансов США Джанет Йеллен (Jannet Yellen) пообещала обеспечить возврат всех размещенных в SVB депозитов. Такое заявление было сделано после рекомендаций Федеральной резервной системы США (ФРС) и Федеральной корпорации по страхования вкладов США (FDIC). В связи с этим в TMT Investments не ожидают серьезных проблем для себя и своих портфельных компаний.

Банкротство Silicon Valley Bank

Банк SVB был основан в 1983 г. в штате Калифорния и в последние годы специализировался на обслуживании стартапов. В 2015 г. банк обслуживал 65% всех американских стартапов. С конца 2010-х годов банк стал скупать долгосрочные облигации и держать небольшую сумму на депозитах.

В 2022 г. на фоне роста инфляции ФРС приняла решение о постепенном повышении процентных ставок. Это привело к снижению доходности по долгосрочным государственным облигациям и снижению интереса к инвестициям в стартапы.

В свою очередь, это привело к оттоку средств из банка. В сложившихся условиях банк был вынужден продать облигации с убытком в $1,8 млрд. Это привело к еще большему оттоку клиентов, что послужило причиной объявления банком банкротства 10 марта 2023 г. Британское подразделение банка было продано банку HSBC за символический один фунт стерлингов.

Банкротство SVB вызвало проблемы для целого ряда технологических компаний, имевших счета в нем. Так, сервис потокового видео Roku сообщил, что хранил в этом банке четверть своих средств ($487 млн). Инкубатор стартапов Y Combinator сообщил, что порядка 30% его портфельных компаний будут иметь задержки с выплатами зарплат из-за банкротства SVB.

Чем занимается TMT Investments

Фонд TMT Investments занимается инвестированием в стартапы, он был создан в 2010 г. при участии сооснователей холдинга РБК – Германа Каплуна и Александра Моргульчика. Тогда же фонд, не имея активов, провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE). После этого TMT Investments стал активно покупать долю в инновационных компаниях.

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В 2021 г. выручка фонда составила $98,7 млн, чистая прибыль - $86,7 млн. В портфолио фонда находятся такие проекты, как маркетплейс Wanelo, облачный хостинг Backblaze, сервис заказа такси Bolt, онлайн-приложение для работы с документами Panda.doc, сервис подписки на парфюмерную продукцию Scentbird, латиноамериканский сервис по заказу еды Hugo, сервис обучения детей MEL Science и др.

Кому принадлежит TMT Investments

К концу 2021 г. группе лиц, связанных с Моргульчиком и Каплуном, принадлежало 77,8% акций фонда. В том числе оффшор MacMillan Trading (принадлежит Каплуну, Моргульчику и бывшему топ-менеджеру РБК Артему Инютину) владел 21,2% акций, Wissey Trade & Invest (принадлежит Андрею Кареву) – 15%, Ramify Consulting (принадлежит Каплуну) – 15%, Merit Systems (принадлежит Инютину) – 6,5%, Eclectic Capital – 5,7%, Menostar Holdings – 5,7%. Две последние компании принадлежат, соответственно, Нике Кирпиченко и ее мужу Дмитрию.

Дмитрий Кирпиченко является президентом группы Maxwell Capital. Еще 7,7% акций фонда принадлежат предпринимателю Зауру Ганиеву, 6,8% - канадскому фонду Cannacord Genuity Group. С 10 марта 2023 г. котировки акций TMT Investments на LSE упали на 9% до $2,75.