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Samsung Electronics Tizen Store

Samsung Electronics - Tizen Store

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.04.2026 Россиянам предложили купить телевизор вместо машины. В России вышел санкционный смарт-ТВ Samsung по цене полноприводного кроссовера 1
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
14.08.2018 Smart TV: лучшие платформы. Выбор ZOOM 1
11.05.2017 ОС Tizen обогнала Android на рынке умных часов 1
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen 1
16.10.2013 Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Samsung Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 6
Apple Inc 13156 3
Intel Corporation 12811 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Google LLC 12690 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
LG Electronics 3735 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
Sony 6739 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 2
Haier Group 230 2
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Philips 2099 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1412 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Fitbit 63 1
Sharp Corporation 1062 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Maykor - GMCS 45 1
Mozilla Foundation 208 1
Pebble Technology 71 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
JVC Kenwood 422 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Access Systems Americas 83 1
Roku 22 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
WCG - Wide Color Gamut 13 1
Joystick - Джойстик 1149 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 1
Аксессуары 4282 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 6
Google Android 15244 4
Linux OS 11533 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Mozilla Firefox OS 93 3
LG webOS - LG Store - LG Application Store - LG Content Store 10 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 2
Google Android TV 381 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 2
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 2
Mozilla Firefox Marketplace - Firefox Apps Market 13 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
TCL Smart TV 10 1
InfoTeCS - ViPNet SDK 1 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple AirPlay 133 1
Apple iOS 8583 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 1
Xiaomi PatchWall 44 1
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 35 1
Google Android Wear OS 111 1
Google Android Package Kit - APK 295 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 1
Apple WatchOS 89 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Зиновьев Георгий 3 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Чапчаев Андрей 56 1
Калайда Игорь 13 1
Тихонов Андрей 43 1
Гуриев Марат 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Европа 24964 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 35 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Android Authority 62 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Strategy Analytics 285 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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