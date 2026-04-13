Россиянам предложили купить телевизор вместо машины. В России вышел санкционный смарт-ТВ Samsung по цене полноприводного кроссовера

В России начались продажи смарт-ТВ Samsung Micro RGB с экраном диагональю 115 дюймов. За него просят 3 млн руб. – за эти деньги во многих российских регионах можно купить двухкомнатную квартиру. Также по этой цене можно приобрести кроссовер Haval H3 в комплектации с полным приводом. Samsung покинула Россию четыре года назад – ее технику завозят по параллельному импорту.

Свое жилье или свой телевизор

В российской рознице появился смарт-ТВ компании Samsung под названием Micro RGB, выделяющийся именно экраном Micro RGB. Полное название модели – AI Micro RGB MR95F 2025.

К особенностям новинки можно отнести внушительную диагональ ее экрана – 115 дюймов или 292,1 см. Другими словами, это почти трехметровый телевизор.

В России цена этого телевизора на момент выхода материала составляла 2,999 млн руб. Приобрести его можно было в авторизованном магазине Samsung Galaxystore.

Samsung Galaxystore ТВ Samsung за 3 миллиона рублей

Напомним, Samsung бежала из России в марте 2022 г., и с тех пор ее техника ввозится в Россию по параллельному импорту. За последние два года было несколько намеков на скорое возвращение компании в Россию, но в начале апреля 2026 г. посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев сообщил ТАСС, компания «пока не планирует» вновь открывать для себя российский рынок.

К середине апреля 2026 г. за 3 млн руб. в России можно было купить не только устройство, позволяющее смотреть новости на «Первом канале» и сериалы про полицейских на НТВ. К примеру, в большинстве российских городов за эту сумму продаются двухкомнатные квартиры – редакция CNews, к примеру, нашла несколько таких в Иваново, Новосибирске, Челябинске, Воронеже и десятках менее крупных населенных пунктов.

Опционально за эти же деньги в России можно приобрести кроссовер Haval H3 в комплектации «Оптимум 1,5Т 4WD» с полным приводом и 1,5-литровым мотором на 177 л.с. К моменту выхода материала цена такого автомобиля составляла 3,05 млн руб. без учета скидок.

Главное обоснование цены

Основную стоимость нового ТВ Samsung составляет экран, один из слоев которого состоит из множества RGB-светодиодов, размер которых не превышает 100 мкм. Их особенность в том, что можно регулировать не только яркость, но и оттенок их свечения. За счет этого достигается заявленный 100-процентный охват цветового пространства ВТ.2020.

Несмотря на внушительную диагональ 115 дюймов, разрешение 8К новый ТВ Samsung не поддерживает. Его предел – стандартная картинка 4К или 3840х2160 пикселей. Зато есть целый ряд технологий улучшения изображения – HDR10+, Ultimate UHD Dimming Pro, Color Booster Pro, Motion Xcelerator и AI Motion Enhancer Pro, а также антибликовое покрытие дисплея.

Экран поддерживает частоту обновления вплоть до 144 Гц, что делает его пригодным для современных динамичных видеоигр.

Звук и прошивка

Samsung встроила в свою новинку акустическую систему формата 4.2.2. Ее суммарная мощность составляет 70 Вт.

Для улучшения качества звучания ТВ оснастили россыпью технологий. В их числе – Dolby Atmos, 360 Audio, Active Voice Amplifier Pro, OTS+ и режим Q-Symphony.

Samsung Galaxystore Tizen OS с APK-приложения не поддерживает

Операционной системы Android в этом телевизоре нет – вместо нее Samsung использует фирменную прошивку Tizen OS. Это может означать потенциальные сложности в поиске нужных приложений и установке сервисов, позволяющих наслаждаться просмотром видео в интернете без навязанных ограничений.

Интерфейсы

В распоряжении владельца Samsung Micro RGB будет широкий набор проводных интерфейсов. В него входят два USB-порта для накопителей и периферии, четыре HDMI для подключения внешних источников изображения, Ethernet, один слот для CI, а также аналоговый антенный вход и оптический аудиовыход.

Из беспроводных интерфейсов имеются Wi-Fi, стандарт которого на сайте Samsung Galaxystore не указан, и Bluetooth 5.3.

Телевизор потребляет от 228 до 810 Вт энергии в час в режиме работы и 0,5 Втч в режиме ожидания. Его размеры составляют 257,4х153,4х46,81 см с подставкой и 257,4х147,8х3,57 см без нее, а весит он 90,5 кг с подставкой и 88 кг без нее. Для крепления на стену потребуется кронштейн, соответствующий стандарту VESA 1000x600.