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Menlo Ventures

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.11.2024 Программисты больше не нужны. Открытых вакансий почти не осталось, на джунов даже не смотрят 1
25.05.2016 Grishin Robotics инвестирует в разработчика умных роутеров eero 1
20.09.2007 PlaySpan получила $6.5 млн. инвестиций 1
30.08.2007 ИТ-стартапы: кому завтра быть первым? 1
13.12.2000 Catena Networks привлекла $60 млн. дополнительных инвестиций 1
13.12.2000 Catena Networks привлекла $60 млн. дополнительных инвестиций 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Menlo Ventures и организации, системы, технологии, персоны:

Pure Storage 55 1
Cisco Systems 5383 1
Amazon Inc - Amazon.com 3306 1
Apple Inc 13291 1
Intel Corporation 12875 1
VK - Mail.ru Group 3618 1
AT&T Inc 1726 1
Dropbox 529 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 1
ХайТэк - Hi-Tech 244 1
Grishin Robotics 30 1
OpenAI 622 1
Google DeepMind 89 1
Google LLC 12809 1
Eero 8 1
Sonos 29 1
Best Buy 225 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
IBM Global Services 130 1
Chunghwa Telecom 56 1
Roku 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Anthropic 220 1
Rogers Communications - Rogers Wireless - Cantel - Cantel AT&T - Rogers Cantel AT&T - Rogers AT&T Wireless 27 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Worldview Technology Partners 5 2
Attractor Investment Management 2 2
CCMP Capital Advisors - JP Morgan Partners - Chase Capital Partners 6 2
Morgenthaler Ventures 7 2
Rustic Canyon Partners - Rustic Canyon Ventures 4 1
First Round Capital 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Sequoia Capital 118 1
Uber 365 1
Index Ventures 50 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Greylock Partners 38 1
Pitango Venture Capital 7 1
Redpoint Ventures 18 1
Shasta Ventures 8 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13615 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23884 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7611 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10335 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5109 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1077 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5912 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11962 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29915 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13620 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 365 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13141 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6916 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 549 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23208 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10814 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2634 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 445 1
Lovable 10 1
Apple Siri - Голосовой помощник 450 1
Salesforce - Slack Technologies - Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 254 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft 365 Copilot 265 1
Google DeepMind - AlphaCode - AlphaFold - AlphaTensor - AlphaGo 15 1
OpenAI - ChatGPT 773 1
Гришин Дмитрий 210 1
Гаспарян Арман 5 1
Saxena Sunit - Саксена Санит 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 3
Азия - Азиатский регион 5956 2
Европа 25032 1
Канада 5096 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 1
Африка - Африканский регион 3650 1
Ближний Восток 3171 1
Китай - Тайвань 4289 1
США - Калифорния 4845 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1466 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
США - Массачусетс - Бостон 385 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18410 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5862 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2327 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3137 2
Образование в России 2978 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8166 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10556 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 675 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27678 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5680 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1257 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16358 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5708 1
Увлечения и хобби - Hobbies 398 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6745 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 406 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 761 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1442 1
NYT - The New York Times 1104 1
Fortune 211 1
Times 671 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2694 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
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