Skyworth представила новые Nexo Mini LED телевизоры с матовым экраном Matte Screen Ultra

Компания Skyworth выводит на российский рынок новую серию Mini LED телевизоров X66H и X67H с диагональю 55", 65" и 75". Особенность этих моделей – новейшее поколение ультраматового экрана Matte Screen Ultra изготовленного по технологии Micro Etching, и долговечная QLED+ панель с подсветкой NEXOMini LED.

Новые модели будут доступны на маркетплейсах уже в конце декабря 2025 г. по цене от 62990 руб. за модель 65 дюймов и 79990 руб. за 75 дюймов.

Новая линейка Skyworth серии X66H/X67H построена на базе нового QLED+ экрана с подсветкой NEXO Mini LED – совместной разработки компаний BOE и Skyworth. Эта флагманская панель обеспечивает высокую контрастность, яркость и охват цветового пространства 93% в DCI-P3. Новый ультраматовый экран Matte Screen Ultra – это комплексное решение, состоящее из трёх ключевых слоёв покрытия с показателем антибликового баланса AG25, которое полностью исключает блики и отражения:

Ultra Matte Layer: подобно качественной матовой бумаге, этот слой превращает резкие, слепящие блики в мягкий, рассеянный свет. Это позволяет смотреть телевизор часами без напряжения и усталости глаз.

Ultra Clarity Layer: решает главную проблему антибликовых покрытий — компромисс между защитой от отражений, чёткостью и яркостью изображения. Двойной слой оптических плёнок эффективно гасит блики, но при этом не «замыливает» картинку, сохраняя максимальную резкость и детализацию.

Ultra Wide-view Layer: обеспечивает угол обзора, близкий к 180°. Цвета и контрастность остаются чёткими.

Долговечное и чёткое изображение: панель QD-Mini LED с системой NEXO Mini LED и 16-кристальными светодиодными чипами обеспечивает глубокий чёрный цвет и точное локальное затемнение за счет технологии Full Array Local Dimming. Технология квантовых точек 5 поколения позволяет увеличить срок службы панели без потери цвета до 10 лет.

Новая модель также подходит для гейминга: телевизор оснащён портами HDMI 2.1, игровым хабом) и технологией ALLM (режим автоматической минимизации задержек ввода). Специальный режим 120 Гц Turbo Mode увеличивает частоту обновления экрана до 120 Гц.

Погружение в контент дополняет система виртуального объемного звучания с технологией Dolby Atmos и интеллектуальная система Total Sonics, настраивающая звуковую картину в соответствии с происходящим на экране - приглушая фоновые звуки в диалогах, и расширяющая звуковое пространство в динамических сценах.

Телевизор поддерживает основные форматы HDR, включая Dolby Vision и HDR10+, показывая изображение не просто в высоком разрешении, а с правильным, реалистичным светом, максимальным контрастом и полной палитрой оттенков. А новый процессор S AI Engine на базе искусственного интеллекта анализирует в реальном времени изображение на экране и подключает функции AI Skin Detection (улучшение отображения оттенков кожи) и AI Motion Clarity (улучшение четкости движения объектов), обеспечивая высокий уровень детализации картинки. Технология MEMC обеспечивает плавную картинку без разрывов и смазывания в динамичных сценах.

Умная экосистема Google TV даёт мгновенный доступ к приложениям, а функция Daily Channel предлагает более 400 бесплатных каналов. Безопасность данных обеспечивается функцией Daily Security.

Новые модели поставляются с двумя вариантами подставок: X66H- с 2 ножками по бокам, X67H- с центральной подставкой.

Как и другие модели Skyworth, новая линейка оснащена технологиями защиты зрения: антимерцание (Flicker Free), сниженный уровень синего излучения (Low Blue Light) и встроенный адаптивный датчик света, настраивающий уровень яркости и температуру изображения под уровень освещенности пространства.

Телевизоры новой линейки оснащены функцией поиска пульта управления, смарт ТВ на базе Android 14.0 (Google TV), голосовым управлением и возможностями мультикастинга для трансляции изображения с мобильных устройств на экран телевизора.