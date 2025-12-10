Разделы

Фотокамеры Замыливание Blurring


СОБЫТИЯ

10.12.2025 Skyworth представила новые Nexo Mini LED телевизоры с матовым экраном Matte Screen Ultra 1
21.11.2024 Безопасность корпоративных сетей: как оценить ее защищенность? 1
15.07.2024 6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен 1
20.11.2023 Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж 1
17.10.2022 Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей 1
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
05.06.2022 Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона 1
25.03.2022 MSI представила новое поколение ноутбуков для бизнеса с процессорами Intel Core 12 поколения 1
05.02.2020 Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM 1
25.12.2019 Александр Баринов, «Ростелеком-Солар» -

Каким компаниям нужна сервисная модель ИБ

 1
31.08.2016 Автоматизация системы радиоконтроля обошлась Роскомнадзору в 410 миллионов 1
31.08.2016 Обзор Huawei Matebook: очень тонкий планшет на Windows 10 1
24.04.2014 Обзор беззеркальной камеры-флагмана Samsung NX30: это не Спарта 1
18.12.2013 Что умеет камера за 250 тысяч рублей? Тестируем Hasselblad Lunar 1
14.05.2013 Фототест лучших смартфонов: iPhone 5 против трех сильнейших конкурентов 1
30.04.2013 Тест смартфона Nokia Lumia 720: Архимед нашел точку опоры 1
21.12.2012 Тест беззеркалки Samsung NX1000: "любитель" с потенциалом 1
23.05.2012 Компакт со сменной оптикой Sony NEX-5n: идеал "отпускника" 1
13.03.2012 Камера со встроенным проектором: обзор Nikon Coolpix S1200pj 1
24.02.2012 Россиянам запретят размещать записи веб-трансляций выборов на YouTube 1
08.11.2011 В детстве Вселенная была слишком шустрой 1
06.10.2011 Приведут ли е-госуслуги к рождению новой русской ИТ-реальности? 1
17.01.2011 Стереопроектор Sony VPL-VW90ES: тест убийцы 3D-телевизоров 1
23.04.2010 Samsung NX10: тест незеркальной камеры со сменной оптикой 1
13.01.2010 Canon G11: большие претензии, спорные возможности 1
24.09.2009 Глава российского Adobe ушел в Microsoft 1
26.05.2009 Выбор универсального проектора 1
04.03.2008 InFocus IN35W презентация в формате 16:10 1
14.12.2007 Максимум разрешения и стильный дизайн: тест трех топовых компактов 1
04.12.2007 Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки 1
17.10.2007 «Сатро-Паладин» представил видеорегистраторы с новым форматом сжатия 1
05.09.2007 Музыкальный центр JVC UX-DM8: революция на рынке микросистем 1
21.06.2007 Первая любительская видеокамера Canon высокого разрешения 1
20.06.2007 Для профи и киноманов: тест монитора NEC LCD2470WNX 1
18.04.2007 "Фотофорум-2007": тенденции развития фоторынка 1
09.01.2007 Лучшие имиджевые камеры 2006 года 1
05.12.2006 Видео High Definition без пленки и дисков! Тест видеокамеры Sanyo Xacti HD1A 1
07.09.2006 Киномонитор. NEC MultiSync LCD2070WNX 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: ЖК-монитор бизнес-класса 1
16.06.2006 Nikon D200 – профессионал в легком весе 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6634 14
Canon 1422 10
Samsung Electronics 10625 9
Ростех - Автоматика Концерн 1744 9
Nikon 635 6
Apple Inc 12628 5
Olympus 470 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 4
Acer Group - Acer Inc 2658 3
Ростелеком 10309 3
Microsoft Corporation 25237 3
Adobe Systems 1571 3
LG Electronics 3675 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 3
Fujitsu 2066 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 210 3
Konica Minolta 416 3
Eastman Kodak - Кодак 507 3
Casio 334 3
Nvidia Corp 3733 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 2
Инверсия - Инверсия НПФ 147 2
ViewSonic 322 2
Leica Camera 267 2
JVC Kenwood 418 2
Ricoh Pentax 218 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 250 2
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
Сатро-Паладин - Satro-Paladin 7 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 83 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 1
Lenovo Group 2361 1
Huawei 4221 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
Intel Corporation 12541 1
Google LLC 12258 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Samsung - Harman - JBL 234 1
Toshiba Corporation 2955 1
Carl Zeiss AG 304 4
Русский Стиль 44 2
Roberto Cavalli 5 1
Лента - Сеть розничной торговли 2268 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
ЕКА Топливная компания 146 1
Композит 97 1
LEGO 255 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Торий НПП 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Эстет 14 1
Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
AdWatch Isobar 44 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 17
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 351 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12904 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11194 19
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 18
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 18
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 18
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 17
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10325 16
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 15
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 15
Контрастность 2952 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 13
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2013 13
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 540 13
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1545 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4033 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 11
Карты памяти - Запоминающее устройство 2296 11
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 445 11
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1040 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 9
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15007 8
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 799 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7698 8
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 8
RAW - Формат цифровых файлов изображения 596 8
Joystick - Джойстик 1142 8
Аналоговые технологии 2836 8
Фотокамеры - Ночная съемка 227 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 4
Microsoft Windows 16329 4
NEC NaViSet Administrator 22 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 3
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 3
Canon DIGIC - серия процессоров 199 3
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 3
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 3
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 2
Google YouTube - Видеохостинг 2886 2
Google Android 14682 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
LG Flatron - ЖК-телевизоры 35 2
Google Lens - Google Объектив 64 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 26 2
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 2
Adobe Photoshop 792 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 2
Apple iPod 1550 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4092 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 73 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 95 2
Microsoft Windows XP 2419 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 268 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Nvidia G-Sync 161 2
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 2
Samsung SVR-диктофон 461 2
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 2
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 2
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 2
Digma Pro 67 1
HTC Zoe 7 1
Газаров Артур 77 5
Сергеев Иван 74 3
Наумов Максим 100 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Овсянников Денис 23 2
Виноградова Ирина 1 1
Лопатин Владимир 3 1
Hasselblad Victor - Хассельблада Виктора 1 1
Путин Владимир 3351 1
Массух Илья 235 1
Мартиросян Ваагн 43 1
Лаптева Марина 114 1
Панков Александр 78 1
Жаров Александр 178 1
Набиуллина Эльвира 110 1
Липов Андрей 67 1
Баринов Александр 44 1
Онищук Александр 11 1
Макаров Станислав 117 1
Принцевская Людмила 34 1
Турсков Виктор 2 1
Яновский Кирилл 5 1
Пан Иннокентий 3 1
Бузин Андрей 2 1
Сенченко Никита 3 1
Шведова Катерина 1 1
Потапов Александр 29 1
Прянишников Николай 311 1
Черкашин Павел 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 12
Европа 24637 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 4
Япония 13548 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Солнечная система - Solar system 2546 2
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Беларусь - Белоруссия 6026 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Испания - Королевство 3760 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Швеция - Королевство 3715 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Европа Восточная 3121 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Европа Западная 1492 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Украина 7793 1
Ближний Восток 3030 1
Индия - Bharat 5697 1
Ergonomics - Эргономика 1688 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6969 8
Видеокамера - Видеосъёмка 706 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 677 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 3
Дневной свет - Дневное освещение 144 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 760 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 2
Энергетика - Energy - Energetically 5525 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 641 1
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 135 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 1
Английский язык 6876 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 5
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
VideoSite 1 1
Times 648 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
МГУ - Географический факультет 12 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
iF Design Awards 26 1
Фотофорум 48 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
