MSI представила новое поколение ноутбуков для бизнеса с процессорами Intel Core 12 поколения

MSI, производитель игрового оборудования и решений для бизнеса, представила обновленную серию ноутбуков «Бизнес и продуктивность»: модели Summit, Prestige и Modern с процессорами Intel Core 12 поколения.

Небольшие габариты, моментальный отклик и длительная автономность моделей Summit и Prestige помогли им получить сертификацию Intel Evo. Благодаря дискретным видеокартам эти ноутбуки также отличаются высокой графической производительностью, которая понадобится для реализации креативных проектов. Особенность моделей Summit Flip – раскрывающийся на 360° сенсорный экран, что позволяет пользоваться ноутбуком как планшетом. А для серии Modern совместно с популярным французским иллюстратором Лоррейн Сорле разработано четыре дизайна, которые оживили продукт и придали ему современный вид.

Таким образом, любой пользователь сможет подобрать ноутбук для своих задач.

Дерек Чэнь, директор по продажам и маркетингу ноутбуков MSI, сказал: «Высокопроизводительные ноутбуки – основа MSI, и наши решения для бизнеса успешно дополнят любое рабочее место. Наша миссия никогда не меняется – мы стремимся к тому, чтобы каждый пользователь мог работать максимально продуктивно».

MSI представила обновленную серию ноутбуков «Бизнес и продуктивность»

С момента своего появления в 2019 г. ноутбуки Summit были флагманом линейки «Бизнес и продуктивность». К уже имеющимся моделям Summit E13 Flip Evo и Summit E16 Flip теперь присоединяется Summit E14 Flip Evo, поэтому у пользователей будет еще больший выбор. Ноутбуки Summit E16 Flip оснащены видеокартами Nvidia Geforce RTX, обеспечивая высокую производительность.

В дисплее устройства реализована технология Tobii Aware, автоматически блокирующая ноутбук, когда его владельца нет рядом. Она также мешает другим людям увидеть изображение на вашем экране, «замыливая» его.

«Мы рады стать партнером MSI и предложить пользователям ноутбуков MSI программное обеспечение Tobii Aware, – сказала Ульрика Викстрем, вице-президент по платформе ПК в компании Tobii, – Частные и корпоративные пользователи хотят, чтобы компьютеры активно защищали их информацию. Именно этому служит Tobii Aware – вместе с новыми ноутбуками MSI».

В моделях Summit реализованы современные средства безопасности, включая блокировку веб-камеры и интерфейсных портов, дискретный чип TPM, биометрию (сканер отпечатков пальцев или инфракрасная веб- камера), извещения о статусе камеры. Впрочем, это не защищает ноутбук от потери. И для таких ситуаций есть встроенная технология Tile. Бесплатное мобильное приложение Tile поможет активировать и найти ноутбук Summit, будь он близко или далеко. «Серия Summit ориентирована на работу, но нельзя быть продуктивным, если тратишь время на поиски потерявшегося ноутбука, – отметил Си Джей Проубер, директор Tile, – Сотрудничество MSI и Intel позволяет использовать поисковые возможности Tile посредством предустановленного Windows-приложения, что помогает пользователям оставаться продуктивными и сфокусированными на работе».

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Также стоит отметить функцию автоматического перераспределения системных ресурсов в зависимости от текущей задачи – она работает на базе искусственного интеллекта. Вся эта функциональность ставит одну цель – помочь пользователю добиться успеха во всех его начинаниях.

Модели Prestige 15 и Prestige 14 выполнены в тонких и легких корпусах, при этом сохраняя качественное охлаждение компонентов. Встроенная аудиосистема поддерживает звук формата Hi-Res Audio и аудиоэффекты DTS, поэтому качество звучания, как всегда, на высоте.

Используйте в работе голосовую коммуникацию с шумоподавлением. Выбирайте между видеокартой Nvidia Geforce RTX и платформой Intel Evo в зависимости от своих предпочтений. Оцените качество дисплея с технологией True Pixel, обеспечивающей реалистичную и точную цветопередачу. Защитите свои конфиденциальные данные посредством биометрической аутентификации по лицу или отпечатку пальца – без необходимости ввода пароля. Будьте продуктивными всегда благодаря длительному времени автономной работы и ускоренной подзарядке. Весь этот функционал гармонично объединяется в ноутбуках серии Prestige.

Серия Modern – фаворит среди тех, кто задает модные тенденции. В оформлении новых моделей приняла участие французская художница Лорен Сорле, рассказавшая своими рисунками четыре истории о любви, работе и путешествиях. Эти устройства выделяет обновленный дизайн – современный и изысканный. На выбор представлено два цветовых варианта: классический черный и городской серебристый. По словам Анне Ли, старшего менеджера по маркетингу ноутбуков MSI, серия Modern – красивый инструмент, который можно смело брать с собой куда угодно.

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Впрочем, при всем акценте на внешнюю форму, серия Modern не забывает и о внутреннем содержании. Ее функциональность отвечает всем требованиям линейки «Бизнес и продуктивность». Тонкорамочный дисплей добавляет больше рабочей площади, а сам экран раскрывается на 180° – удобно для совместного просмотра контента. Большой тачпад отлично подходит для скроллинга, а полноразмерная клавиатура предлагает множество горячих клавишных сочетаний.

В линейке «Бизнес и продуктивность» представлены ноутбуки с различной функциональностью и дизайном, поэтому каждый сможет найти в ней подходящую модель. Флагманский Summit с раскрывающимся на 360° экраном, стильный Prestige с великолепным дисплеем или современный Modern с обновленным дизайном – любой из этих ноутбуков готов стать надежной основой для продуктивной работы.