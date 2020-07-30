Hisense представила обновленную линейку телевизоров

Компания Hisense обновила модельный ряд телевизоров Hisense и Toshiba. Усовершенствования коснулись функциональных характеристик и дизайна устройств.

В телевизионном направлении Hisense использует стратегию двух брендов, продвигая одновременно бренд Toshiba и свой собственный. Новые телевизоры Hisense U7QF (диагонали 50 и 55 дюймов) с поддержкой разрешения 4K обеспечивают максимальные глубину и детализацию благодаря 33 млн пикселей – в 2 раза больше по сравнению с 2K-телевизорами и в целых 4 раза больше по сравнению с FHD-телевизорами. Для настройки контрастности каждого изображения используется технология Hisense Full Array Local Dimming – одна из особенностей этих телевизоров. Эта технология способна передавать насыщенное и контрастное изображение благодаря поддержке нескольких зон локального затемнения на панели DLED. Такое решение в свою очередь дает возможность просматривать темные и яркие сцены и видеть все детали. Вторая особенность этой серии телевизоров – это наличие технологии квантовых точек, благодаря которой передаются более насыщенные и яркие цвета для большего эффекта реалистичности и погружения в просмотр. Рекомендованная цена на эту модель - от 40 тыс. до 45 тыс. руб. в зависимости от диагонали.

Hisense Laser TV 100L5F

Сертифицированные 4K-телевизоры Hisense A7500F с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов включают технологию расширенной цветовой гаммы Wide Colour Gamut для реалистичного и яркого изображения, новую версию ОС VIDAA U4 с новой функцией VIDAA ART, позволяющей сделать из телевизора настоящую картину, и поддерживают Dolby Vision и все стандарты HDR. Кроме того, в модели A7500F и A7300F внедрена технология улучшения контрастности изображения Ultra Diming, которая подстраивает контрастность локально, а пульт дистанционного управления этих телевизоров локализован и дополнен кнопками OKKO и ivi. Рекомендованные цены для малых диагоналей начинаются от 22 тыс. руб., для больших (50-55 дюймов) – от 30 тыс. руб.

Составляющими телевизоров серии Hisense A5600F (диагонали 32 и 40 дюймов) являются технологии настройки качественного звука от Dolby Audio и dbx-tv, встроенный Wi-Fi и функции Smart TV от VIDAA U, а также минималистичный дизайн и практически безрамочный экран. Помимо этого, 40-дюймовая модель имеет FHD-разрешение.

В обновленной линейке телевизоров Hisense 2020 года покупателям также будет доступен новый лазерный телевизор Laser TV 100L5F. Это телевизор со 100-дюймовым экраном, полноценным 4К разрешением, поддержкой HDR, новой версией Smart TV от VIDAA U 4-го поколения и мощным звуком с технологией Dolby Atmos.

Модельный ряд телевизоров Toshiba был также обновлен. Телевизоры Toshiba Pro Theatre представлены в двух сериях: U5069 в 4х диагоналях и L5069 – в двух.

Телевизоры Toshiba серии U5069 демонстрируют сочетание высокого качества изображения с технологией 4K Ultra Essential PQ, которая позволяет передать полноценное 4К изображение и масштабировать любое исходное качество до 4К, поддержкой технологий HDR и Ultra Diming для лучшей передачи контрастности и реалистичности, а также насыщенного и динамичного звука от Dolby Audio.

Серия L5069 отличается лаконичным дизайном, технологией усиления контрастности Contrast Booster и Smart TV на базе Android. За звук в этих телевизорах отвечает технология DTS Studio Sound.

Российские потребители могут приобрести телевизоры из новых линеек Hisense в фирменных магазинах Hisense на интернет-площадке Aliexpress, а также в сети цифровой и бытовой техники DNS и в интернет-магазинах Wildberries, Ozon, Vasko. Новые телевизоры Toshiba на эксклюзивной основе доступны для заказа на маркет-плейсе AliExpress, где продавцами являются несколько магазинов партнеров Hisense, включая фирменный магазин Toshiba.

Для своих клиентов Hisense подготовила еще одно выгодное предложение. Приобретая любой телевизор из нового модельного ряда Hisense или Toshiba, покупатели получат подписку на сервис онлайн-кинотеатра ivi от 1 до 3 месяцев. В комплект поставки входит карта с уникальным номером, при использовании которого покупатель сможет активировать подписку.