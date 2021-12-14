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14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео
11.08.2021 Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?
13.04.2021 Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео
03.03.2021 SPB TV подписала договор с НТРК Узбекистана о дистрибуции контента на узбекском языке
25.02.2021 В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung
15.01.2021 VOKA и «БелЖД» представили новый видеосервис
30.12.2020 Как превратить ваш телевизор в виртуальный камин
03.12.2020 «Ростелеком» запустил услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного ТВ
27.11.2020 Nokia выпустила россыпь смарт-ТВ на чистом Android. Цена
11.11.2020 Телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV — ноябрьская акция для беспроигрышных новогодних подарков
10.11.2020 Бренд телевизоров coocaa TV выходит на российский рынок
30.10.2020 Единая подписка Apple One сегодня станет доступна пользователям всего мира, в том числе и в России
07.10.2020 Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео
16.09.2020 Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России
12.08.2020 Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео
08.07.2020 Прогноз: к 2023 году общее количество используемых в России «умных» телевизоров достигнет 41,3 млн устройств
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео
22.06.2020 Xiaomi начала продажи в России дешевых смарт-ТВ с разрешением 4К
28.05.2020 Приложение YouTube Детям теперь доступно на Apple TV
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона
19.05.2020 Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на собственной ОС без Android. Видео
19.05.2020 Лютый конкурент Xiaomi готовит «бронебойный» ТВ. Впервые раскрыты характеристики
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM
21.04.2020 «Дом.ru» запустил сервис бесконтактного подключения интернета и телевидения
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов
25.03.2020 «Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+
27.01.2020 E Terra Media запускает платформу киберспорта на базе технологии SPB TV
31.12.2019 Телевизоры со Smart TV до 30 000 рублей: хиты продаж
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов
12.12.2019 Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена
05.12.2019 Nokia выпустила свой первый смарт-ТВ. Он стоит дешевле смартфонов Xiaomi
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена

Публикаций - 2473, упоминаний - 2737
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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