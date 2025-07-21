Toshiba TV представила новые модели телевизоров на российском рынке

Новые модели – QLED-телевизор Toshiba Z670RE и Mini-LED-телевизор Toshiba Z770RE – уже доступны в российских магазинах. Они обладают оптимальным набором характеристик для гейминга и просмотра видео в высоком качестве, поддерживают возможность управления с помощью смартфона, предоставляют доступ к глобальному и локальному контенту благодаря ОС VIDAA. Строгие линии, рациональная простота и лаконичность, воплощенные в дизайне моделей, делают их универсальными элементами любого интерьера.

«Дома мы обретаем стабильность и комфорт, бесценные в быстро меняющемся мире, – сказал Шон Ли, старший менеджер по продукции подразделения ТВ компании «Горенье-БТ», которое является официальным поставщиком телевизоров Toshiba в России. – Новые телевизоры Toshiba воплощают в себе лучшие качества технологического компаньона, который предлагает разнообразные сценарии для домашнего времяпрепровождения – от захватывающего поединка на игровой арене до романтичной киноистории, буквально оживающей кадр за кадром. Высокое разрешение, внушительная частота обновления, объемный звук – неполный перечень преимуществ новинок от Toshiba TV, надежных спутников в мире развлечений».

Обе модели обладают сдержанным дизайном. Корпус удерживают две ножки, выполненные в минималистичном стиле. В арсенале Toshiba Z670RE – диагонали 55, 65, 75 и 85 дюймов, Toshiba Z770RE – 65, 75, 85 дюймов. Предусмотрено крепление VESA. Комплектация включает пульт дистанционного управления, при этом есть возможность использовать смартфон вместо пульта или отдавать команды голосом.

Новинки базируются на ИИ-процессоре REGZA AI Engine ZRI Gen3. Алгоритмы машинного обучения в движке анализируют каждый кадр и автоматически настраивают параметры трансляции с учетом условий окружающего пространства. Телевизоры с разрешением 4K Ultra HD (3840×2160 пикселей) транслируют яркое и детализированное изображение. Технология QLED придает цветам сочность и глубину. Mini-LED, в случае с Toshiba Z770RE, гарантирует оптимальную контрастность и точность цветопередачи.

Ряд технологий, реализованных в новых моделях, делают изображение еще более выразительным. Благодаря наличию Total HDR Solution в Toshiba Z670RE и Total HDR Solution Pro в Toshiba Z770RE телевизоры способны качественно декодировать контент, независимо от формата. Автонастройка яркости адаптирует цветовой баланс, основываясь на степени освещенности помещения. Технология REGZA AI Picture учитывает особенности восприятия зрителей, формируя естественное взаимодействие цвета, глубины и четкости. AI 4K Clarity – технология, которая способствует устранению шумов, повышению качества потокового видео и масштабированию исходного контента до уровня 4K при помощи ИИ-ресурсов. Технология Toshiba Full Array Local Dimming в Toshiba Z770RE отвечает за повышенную контрастность. Картинка становится более насыщенной, за счет чего усиливается эффект погружения.

Отдельного внимания заслуживает частота обновления, особенно важная для гейминга. В модели Toshiba Z670RE она достигает 144 Гц, в Toshiba Z770RE – 165 Гц. Высокая частота обновления обеспечивает плавность динамичных сцен и комфорт игрового процесса, устраняет разрывы и предоставляет пользователям конкурентные преимущества, совершенствуя игровой отклик. Помимо этого, в Toshiba Z770RE предусмотрены игровые режимы REGZA AI и Game Deck для настройки параметров.

Технология Dolby Atmos в Toshiba Z670RE гарантирует чистоту и многослойность звучания. Диалоги одинаково разборчивы при любом уровне громкости. Система REGZA Power Audio PRO оживляет любую сцену, одинаково хорошо воспроизводит мощные басы и отчетливо передает речь. В Toshiba Z770RE ИИ-технология REGZA AI Sound оптимизирует звучание в режиме реального времени, REGZA Power Audio Extreme придает дополнительный объем. Одновременно автонастройка осуществляет точную регулировку аудиокомпонентов с учетом размера помещения.

Обе модели поддерживают Smart TV и легко адаптируются в системе умного дома. Доступ к большому количеству популярных приложений и онлайн-кинотеатров осуществляется благодаря операционной системе. ОС VIDAA U8.5 в Toshiba Z670RE и VIDAA U9 в Toshiba Z770RE – это понятный интерфейс, непрерывно пополняемая библиотека контента, высокий уровень безопасности. Напомним, что ОС VIDAA, ведущая платформа для Smart TV, используемая Toshiba TV, Hisense и более чем 400 брендами по всему миру, установила отраслевой стандарт с обновлениями на срок до восьми лет.

Обе модели имеют широкие возможности поключения, в том числе WIFI 6E, HDMI с поддержкой eARC, Bluetooth 5.3 и WiSA SoundSend. В Toshiba Z770RE есть режим Eco Mode, который позволяет экономить электроэнергию с помощью ИИ. Модель относится в числу eco-friendly, подтверждением чего служит сертификат ROHS.