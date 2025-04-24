Рекламодатели «Яндекс Директа» повысят узнаваемость бренда через Smart TV

«Яндекс» запускает новые инструменты для продвижения брендов в видеоконтенте Smart TV, а также баннерный формат — «ТВ-билборд». Технологии Яндекса помогут управлять рекламными кампаниями и анализировать их эффективность.

Рекламодатели «Директа» могут запускать рекламные кампании в видеоконтенте, который пользователи смотрят с умных телевизоров. Большой формат изображения и включенный звук обеспечивают высокую заметность рекламного сообщения.

Аукционная модель оплаты позволяет более гибко настраивать рекламный бюджет. Возможность настраивать таргетинги, оптимизировать настройки в ходе кампании и анализировать результат помогает точнее достигать бизнес-целей. В тестовом режиме бизнесу теперь доступны исследования, с помощью которых можно проанализировать эффективность кампаний: как изменились после просмотра рекламы число поисковых запросов от пользователей (Search Lift), количество визитов на сайт (Visit Lift), как меняется восприятие бренда в ходе кампании (Brand Lift).

Кроме видеорекламы бизнесу стал доступен новый баннерный формат в устройствах с операционной системой YaOS — «ТВ-билборд». Баннер показывается на домашней странице при включении телевизора, под строкой поиска и на странице выбора ТВ-каналов.

Одна из особенностей «ТВ-билборда» — пользователь может перейти на страницу с описанием предложения бренда по клику на баннер или через QR-код. Механика с QR-кодом уже тестируется и для видеорекламы. Оценить эффективность размещения рекламодателям также помогут исследования — Brand Lift, Search Lift, Visit Lift и Target Lift.

Реклама в Smart TV позволяет бизнесу расширить охват, поэтому будет полезна для привлечения новой аудитории, повышения узнаваемости бренда и формирования спроса.

«Мы видим большой потенциал в развитии направления Smart TV. Уже сегодня в России десятки миллионов умных устройств. С каждым годом они становятся доступнее, их популярность растет. Для рекламодателей это возможность взаимодействовать с аудиторией, которая почти не пересекается с классическим ТВ или переходит с него на онлайн-смотрение. В 2025 г. мы планируем развивать направление Smart TV, отвечая на запрос рынка: расширять инвентарь и подключать новых партнеров, добавлять новые форматы и механики взаимодействия с рекламой», — отметила руководитель медийных проектов «Яндекс Рекламы» Елизавета Смирнова.

YaOS — мультимедийная платформа «Яндекса», на которой работают телевизоры 34 партнеров-производителей. Устройства с ней занимают второе место по продажам в стране, показало исследование GFK. В марте 2025 г. на российском рынке насчитывалось более 5 млн телевизоров с YaOS.