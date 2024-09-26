Huawei выпустила поистине гигантский смарт-ТВ. Он больше 100-дюймовых ТВ Xiaomi и стоит как десяток новейших iPhone. Опрос

Huawei создала телевизор Smart TV V5 Max с диагональю 110 дюймов и экраном MiniLED. Это самый большой телевизор компании – он даже больше гигантов Xiaomi, располагающих матрицей на 100 дюймов. Вес соответствует размеру и равен 95 кг. Телевизор не только большой и тяжелый, но и очень дорогой.

Для владельцев домов с большими комнатами

Китайская компания Huawei, ранее вознамерившаяся прекратить выпуск ПК и ноутбуков с Windows, представила новый смарт-ТВ Smart TV V5 Max. Это самый крупный телевизор в ее модельном ряду, так как диагональ его экрана составляет 110 дюймов или 279,4 см.

Для сравнения, самый крупный ТВ Xiaomi имеет диагональ 100 дюймов или 254 см – это вышедший в апреле 2024 г. Redmi Max 100 2025, который на старте продаж стоил 8999 юаней (117,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 сентября 2024 г).

Новинка Huawei стоит намного дороже – по данным портала GizmoChina, в Китае его цена составляет 70 тыс. юаней, $9954 или 916,6 тыс. руб. За эту сумму можно купить ровно 10 смартфонов Apple iPhone 16 Pro с памятью на 128 ГБ.

Частично такую разницу в цене между схожими по габаритам телевизорами можно объяснить типом используемой матрицы. В Redmi Max 100 2025 используется базовая IPS-панель, тогда как в новинке Huawei применена панель на основе мини-свеодиодов (SuperMiniLED).

Релиз Huawei Smart TV V5 Max в КНР состоится 30 сентября 2024 г.

Телевизор-тяжеловес

Huawei Smart TV V5 Max поддерживает стандартное разрешение 4К или 3840х2160 пикселей – нет информации, почему было выбрано оно, а не более современное 8К. Размеры телевизора составляют 2468х1417х69 мм без учета подставки, а весит он как спортсмен-тяжеловес – 95 кг. Толщина рамок вокруг экрана – 12 мм.

Производитель заявляет о яркости экрана на уровне 5000 нит, углах обзора 178 градусов (это уже давно стало стандартом) и контрастности 8 000 000:1. Пропорции экрана базовые – 16:9. как пишет GizmoChina, в телевизоре также есть слой так называемых «квантовых точек», повышающих яркость изображения.

За звук отвечают пять динамиков с двойными карбоновыми драйверами, два высокочастотника из шелка, а также два пассивных излучателя, пишет GizmoChina.

Было Full HD, стало 4К

Huawei Smart TV V5 Max располагает ИИ-технологией Honghu AI, которая нужна для улучшения качества изображения. В частности, она позволяет повысить качество видео, записанного в разрешении Full HD или 1920х1080 пикселей.

В телевизоре есть и другие технологии «ремонта» видеоряда, включая HDR.

Для своей новинки Huawei разработала процессор Honghu Swan 900. Это 8-ядерное решение с производительными ядрами ARM Cortex A73. Также важно отметить наличие 6 ГБ оперативной памяти, и это очень много для современных телевизоров. Обычно даже во флагманских моделях можно обнаружить лишь 4 ГБ, а некоторые производители уверяют, то для топовых смарт-ТВ с экраном MiniLED достаточно и 2 ГБ.

Также в Huawei Smart TV V5 Max наличествует встроенная память увеличенной емкости. Она может вместить до 128 ГБ информации.

Одна прошивка, чтобы править всеми

Управляется новый телевизор Huawei фирменной прошивкой HarmonyOS 4.5. Она была представлена в августе 2019 г. в качестве замены Android, и первым устройством на ее основе стал именно смарт-ТВ.

HarmonyOS позиционируется как экосистемная платформа. Huawei намерена встраивать ее чуть ли не во всю свою умную технику – в часы, смартфоны, планшеты, телевизоры, ноутбуки и пр. Однако по прошествии более пяти лет с момента своего дебюта широким распространением за пределами Китая HarmonyOS похвастаться пока не может.

Также Huawei намерена полностью вырезать из нее весь код Android, что лишит HarmonyOS поддержки соответствующих приложений.



