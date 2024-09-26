Разделы

Техника
|

Huawei выпустила поистине гигантский смарт-ТВ. Он больше 100-дюймовых ТВ Xiaomi и стоит как десяток новейших iPhone. Опрос

Huawei создала телевизор Smart TV V5 Max с диагональю 110 дюймов и экраном MiniLED. Это самый большой телевизор компании – он даже больше гигантов Xiaomi, располагающих матрицей на 100 дюймов. Вес соответствует размеру и равен 95 кг. Телевизор не только большой и тяжелый, но и очень дорогой.

Для владельцев домов с большими комнатами

Китайская компания Huawei, ранее вознамерившаяся прекратить выпуск ПК и ноутбуков с Windows, представила новый смарт-ТВ Smart TV V5 Max. Это самый крупный телевизор в ее модельном ряду, так как диагональ его экрана составляет 110 дюймов или 279,4 см.

Для сравнения, самый крупный ТВ Xiaomi имеет диагональ 100 дюймов или 254 см – это вышедший в апреле 2024 г. Redmi Max 100 2025, который на старте продаж стоил 8999 юаней (117,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 сентября 2024 г).

Новинка Huawei стоит намного дороже – по данным портала GizmoChina, в Китае его цена составляет 70 тыс. юаней, $9954 или 916,6 тыс. руб. За эту сумму можно купить ровно 10 смартфонов Apple iPhone 16 Pro с памятью на 128 ГБ.

hu6.jpg

Huawei
Huawei Smart TV V5 Max

Частично такую разницу в цене между схожими по габаритам телевизорами можно объяснить типом используемой матрицы. В Redmi Max 100 2025 используется базовая IPS-панель, тогда как в новинке Huawei применена панель на основе мини-свеодиодов (SuperMiniLED).

Релиз Huawei Smart TV V5 Max в КНР состоится 30 сентября 2024 г.

Телевизор-тяжеловес

Huawei Smart TV V5 Max поддерживает стандартное разрешение или 3840х2160 пикселей – нет информации, почему было выбрано оно, а не более современное . Размеры телевизора составляют 2468х1417х69 мм без учета подставки, а весит он как спортсмен-тяжеловес – 95 кг. Толщина рамок вокруг экрана – 12 мм.

Производитель заявляет о яркости экрана на уровне 5000 нит, углах обзора 178 градусов (это уже давно стало стандартом) и контрастности 8 000 000:1. Пропорции экрана базовые – 16:9. как пишет GizmoChina, в телевизоре также есть слой так называемых «квантовых точек», повышающих яркость изображения.

За звук отвечают пять динамиков с двойными карбоновыми драйверами, два высокочастотника из шелка, а также два пассивных излучателя, пишет GizmoChina.

Было Full HD, стало 4К

Huawei Smart TV V5 Max располагает ИИ-технологией Honghu AI, которая нужна для улучшения качества изображения. В частности, она позволяет повысить качество видео, записанного в разрешении Full HD или 1920х1080 пикселей.

В телевизоре есть и другие технологии «ремонта» видеоряда, включая HDR.

Для своей новинки Huawei разработала процессор Honghu Swan 900. Это 8-ядерное решение с производительными ядрами ARM Cortex A73. Также важно отметить наличие 6 ГБ оперативной памяти, и это очень много для современных телевизоров. Обычно даже во флагманских моделях можно обнаружить лишь 4 ГБ, а некоторые производители уверяют, то для топовых смарт-ТВ с экраном MiniLED достаточно и 2 ГБ.

Также в Huawei Smart TV V5 Max наличествует встроенная память увеличенной емкости. Она может вместить до 128 ГБ информации.

Одна прошивка, чтобы править всеми

Управляется новый телевизор Huawei фирменной прошивкой HarmonyOS 4.5. Она была представлена в августе 2019 г. в качестве замены Android, и первым устройством на ее основе стал именно смарт-ТВ.

IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline
Маркет

HarmonyOS позиционируется как экосистемная платформа. Huawei намерена встраивать ее чуть ли не во всю свою умную технику – в часы, смартфоны, планшеты, телевизоры, ноутбуки и пр. Однако по прошествии более пяти лет с момента своего дебюта широким распространением за пределами Китая HarmonyOS похвастаться пока не может.

Также Huawei намерена полностью вырезать из нее весь код Android, что лишит HarmonyOS поддержки соответствующих приложений.


Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux

В России в 10 раз подорожало оборудование для микроэлектроники

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Власти потратят полмиллиарда на информационную безопасность промышленных предприятий

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

Россияне стали в три раза чаще ремонтировать ПК

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: