Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с неприлично огромным экраном, 4K и без Android. Цена

Под Redmi (дочерний бренд Xiaomi) вышел телевизор со 100-дюймовым экраном и поддержкой разрешения 4К. Это не первый эксперимент Xiaomi с такими большими ТВ, но впервые она смогла сделать его очень доступным – он стоит вдвое дешевле своих предшественников. Вместо Android на него установлена HyperOS.

Больше не нужно переплачивать

Компания Xiaomi выпустила в Китае телевизор Max 100 2025 под своим суббрендом Redmi. Главная отличительная черта новинки – это диагональ 100 дюймов или 254 сантиметра, то есть это поистине очень большой телевизор.

Xiaomi позиционирует Redmi Max 100 2025 одновременно и как домашний телевизор, и как интерактивный экран для размещения в кабинетах и переговорных. Это уже третий ее телевизор с экраном на 100 дюймов, но ей впервые удалось установить низкую цену на него.

В китайской рознице Redmi Max 100 2025 стоит 8999 юаней или 115,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 апреля 2024 г. Старт продаж назначен на 18 апреля 2024 г., но пока нет информации, приедет ли он в Россию, хотя ТВ Xiaomi и Redmi на российском рынке продаются.

Xiaomi Redmi Max 100 2025

Летом 2023 г., как сообщал CNews, Xiaomi под своим основным брендом выпустила 100-дюймовую модель TV S Pro 100 за 18 тыс. юаней (231,7 тыс. руб.). При этом новый Redmi Max 100 2025 почти не отличается от него по характеристикам.

Самый первый же Redmi Max 100 увидел свет в марте 2022 г., и он отстает по «железу» от нового Redmi Max 100 2025. При этом на старте продаж он стоил 20 тыс. юаней или 257,5 тыс. руб.

Для игр тоже подходит

В своих презентационных материалах Xiaomi указала, что Redmi Max 100 2025 пригодится не только бизнесменам и тем, кто больше не хочет ходить в кинотеатры, но и геймерам. Чтобы удовлетворить их потребности, она повысила частоту обновления экрана до 240 Гц в игровом режиме – в обычном режиме она адаптивная и достигает 144 Гц. Также в ТВ есть интерфейс HDMI 2.1 для подключения новейших игровых приставок.

Xiaomi И для игр, и для бизнеса

При этом экран телевизора при диагонали 100 дюймов поддерживает давно ставшее стандартом разрешение 4К или 3840х2160 пикселей. Тип матрицы – IPS, углы обзора – 178 градусов по вертикали и горизонтали. Xiaomi также постаралась добавить цветности экрану – он охватывает 94% цветового пространства DCI-P3. Из особенностей дисплея – поддержка технологий HDR10+ и Dolby Vision, а также пиковая яркость на уровне 700 нит.

Сэкономить в Redmi Max 100 2025 попыталась на акустике – в телевизоре есть всего два динамика, оба по 15 Вт. Тем не менее, есть поддержка технологии улучшения звука Dolby Atmos.

Памяти не пожалели

Как и вдвое более дорогой TV S Pro 100, в новом Redmi Max 100 2025 эксплуатирует современную аппаратную платформу. Больше нет нужды мучиться и мириться с 1, 1,5 и 2 ГБ оперативной памяти – такой объем ОЗУ, как правило, можно встретить в совсем дешевых смарт-телевизорах. Подешевев вдвое по сравнению с предшественником, Redmi Max 100 2025, однако, сохранил 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель тоже довольно вместительный – 64 ГБ.

Xiaomi Основной вопрос при покупке такого телевизора - хватит ли для него места в комнате

Модель процессора в своем новом ТВ Xiaomi не раскрывает. Известно лишь, что это ARM-решение с одноядерной графикой Mali G52 MC1 и четырьмя производительными вычислительными ядрами Cortex A73.

Подключить сразу все

Из интерфейсов, помимо упомянутого HDMI 2.1, есть еще парочка HDMI 2.0. Вместе с ними в оснащение входят два полноразмерных порта USB-A 3.0 и Ethernet для проводного подключения к интернету или локальной сети.

Если же витую пару до ТВ прокладывать желания нет, можно отправить его в интернет по Wi-Fi 6. В дополнение к этому есть модуль Bluetooth 5.2.

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А вот чего в телевизоре Redmi Max 100 2025 нет, так это обычного Android TV. Вместо него Xiaomi использует HyperOS – по сути, глубоко переработанный Android в версии для китайского рынка (в России это пока лишь просто оболочка для Android на замену MIUI).

Redmi Max 100 2025 – очень крупный телевизор. Его размеры составляют 2229 мм в ширину, 1382 мм в высоту (без подставок – 1280 мм) и 521 мм в глубину. Расстояние между ножками – 1939 мм.

Весит ТВ 61 кг с подставками и 59,4 кг без них. Они съемные, что позволяет повесить Redmi Max 100 2025 на стену – потребуются кронштейн VESA 700x400 и стена, которая выдержит 61 кг перманентной нагрузки.