Xiaomi выпустила рекордно огромный и дешевый телевизор. Цена

Xiaomi анонсировала 100-дюймовый телевизор TV S Pro 100 – самый крупный в своей основной линейке. У него топовые характеристики, но сравнительно невысокая цена. Раньше 100-дюймовые ТВ Xiaomi выпускала только под брендом Redmi – модель Max TV 100 вышла весной 2020 г. Она стоит намного дороже нового TV S Pro 100.

Xiaomi нравится побольше

Xiaomi выпустила умный телевизор TV S Pro 100 с диагональю экрана 100 дюймов или 254 сантиметра. Продавать его она будет под своим основным брендом, который раньше носил дополнительную приставку Mi – в линейке ее «дочки» Redmi уже есть 100-дюймовая модель.

На начало августа 2023 г. TV S Pro 100 является самым крупным смарт-ТВ в базовой линейке Xiaomi. Его отличительные особенности – это повышенная до 1000 нит пиковая яркость и 384 независимые зоны подсветки, а также коэффициент динамической контрастности 1000000:1, пишет портал GizChina.

Премьера TV S Pro 100 состоялась в Китае, где он и будет продаваться на первых порах. Мировая экспансия пока не объявлена, но вполне вероятна, в том числе и в Россию, поскольку на российский рынок телевизоры Xiaomi (не Redmi) завозятся по «белым» схемам и представлены на российском сайте компании.

Фото: Xiaomi 100 дюймов - пока рекорд для Xiaomi, но не предел для индустрии в целом

В Поднебесной TV S Pro 100 стоит 18 тыс. юаней или 237,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 августа 2023 г. Для сравнения, на момент выхода материала в России продавался 100-дюймовый смарт-ТВ Hisense Laser TV 100L5H немного другого формата – это лазерный телевизор, и россиянам он доступен за 275 тыс. руб. Также редакция CNews нашла в Рунете несколько интернет-магазинов, позволяющих заказать Xiaomi TV S Pro 100 из Китая за 250 тыс. руб.

Плюс 100 к эргономике

Новый Xiaomi TV S Pro 100 за счет своих габаритов имеет три варианта монтажа – его можно повесить на стену, разместить на специальном держателе или на мобильной консоли. Экран основан на IPS-матрице с разрешением 4К или 3840х2160 пикселей и поддерживает частоту обновления 144 Гц. Дополнительно предусмотрен игровой режим, в котором частота обновления дисплея повышается до 240 Гц.

Производителем заявлен почти максимальный, 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3. В наличии поддержка технологии вертикальной синхронизации AMD FreeSync и интерфейса HDMI 2.1, что в совокупности позволяет подключать к ТВ современные игровые приставки и использовать все их возможности. Время отклика матрицы нехарактерно низкое для телевизоров – 4 милисекунды.

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За вывод звука в Xiaomi TV S Pro 100 отвечает система из восьми динамиков – разработчикам удалось вместить их из-за больших размеров самого телевизора. Однако гигантской суммарной мощности от них можно не ждать – не более 30 Вт в совокупности.

Улучшение качества звука достигается за счет технологии Dolby Atmos. Для видео тоже есть тюнинг – его обеспечивают технологии Dolby Vision и MEMC. Последняя нужна для компенсации потери («выпадания») кадров при быстром движении объекта по экрану.

Много дюймов – много памяти

В современных смарт-ТВ начального уровня устанавливаются 1 или 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. В более дорогих моделях объем ОЗУ увеличивается до 2 ГБ, а ROM – до 16 ГБ. Телевизоры более высокого уровня поставляются, как правило, с 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM, а для своего нового TV S Pro 100 Xiaomi расщедрилась на 4 ГБ оперативной памяти и штатный накопитель объемом 64 ГБ, как во многих смартфонах среднебюджетного уровня.

Параллельный импорт как он есть

ТВ работает на базе Android TV с прошивкой MIUI TV. Модель используемого в TV S Pro 100 процессора Xiaomi не раскрывает, но, по данным портала ITHome, это четырехъядерное решение с высокопроизводительными ядрами ARM Cortex A73.

Подключить сразу все

Xiaomi TV S Pro 100 экипирован двумя портами HDMI, обе современной версии 2.1, а третий HDMI немного слабее – версии 2.0. К телевизору можно подключить два USB-устройства одновременно – один по USB 3.0, второй по USB 2.0, или можно попробовать использовать разветвитель. Из беспроводных модулей заявлен только Wi-Fi 6 (802.11ax), но не Wi-Fi 6E, то есть на частоте 6 ГГц он работать не умеет. Вероятнее всего, есть Bluetooth для беспроводной периферии, как и в более доступных моделях.

Когда Redmi дороже Xiaomi

TV S Pro 100 – первый 100-дюймовый ТВ в основном модельном ряду Xiaomi и второй за всю историю компании. Первый был выпущен под брендом Redmi в марте 2022 г. и получил название Redmi TV Max 100, но, в отличие от всех остальных продуктов Redmi, этот ТВ на момент выхода стоил ощутимо дороже нового TV S Pro 100 – 20 тыс. юаней или 263,6 тыс. руб.

При этом по спецификациям Redmi TV Max 100 отстает от TV S Pro 100 – частота обновления экрана не выше 120 Гц, акустика на 15 Вт из двух динамиков и два USB 2.0, без USB 3.0. В то же время охват DCI-P3 у него выше – 98%, и заявлен модуль Bluetooth 5.0. Памяти у этого ТВ столько же, сколько и у новинки Xiaomi.