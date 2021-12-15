В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской

Xiaomi объявила о старте российских продаж телевизора Q1E 55 с экраном на квантовых точках, необходимых для улучшения качества изображения. Это современная 4К-модель с Android 10 внутри, которая в России стоит немного дешевле, чем в Европе. Для Xiaomi это нехарактерно – как правило, при попадании на территорию России ее гаджеты значительно дорожают.

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Xiaomi привезла в Россию новый умный телевизор на квантовых точках Q1E 55, общемировая премьера которого состоялась в середине октября 2021 г. Модель характеризуется экраном на квантовых точках, разрешением 4К и развитой аппаратной составляющей.

В российской рознице телевизор Q1E 55 стоит 65 тыс. руб. Для сравнения, в Европе на старте продаж в ноябре 2021 г. он оценивался в 800 евро (66,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 декабря 2021 г.).

Почему российская цена смарт-ТВ Xiaomi оказалась ниже европейской, остается неизвестным, особенно на фоне того, что новинки компании на территории России нередко продаются значительно дороже, чем за ее пределами. Яркий пример – вышедший в России в октябре 2021 г. смартфон Redmi 10.

Рамка и ножки телевизора изготовлены из металла

Российские покупатели, приобретая Q1E 55, получат в подарок умные часы Redmi Watch 2 Lite, которые стоят 5000 руб. Дополнительно их будет ждать полугодовая подписка «Яндекс плюс».

Характеристики дисплея и звука

Российская версия Xiaomi Q1E 55 не отличается от европейской. Экран телевизора имеет диагональ 55 дюймов и выводит изображение в разрешении 3840х2160 точек (Ultra HD, 4K). Максимальные значения яркости и контрастности – 1000 нит и 10000:1 соответственно.

По заявлениям производителя, экран имеет охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 97% и частоту обновления 60 Гц наряду с технологией сглаживания движения MEMC. Углы обзора составляют 178 градусов по вертикали и горизонтали, а для улучшения картинки есть поддержка технологий Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG.

За вывод звука в телевизоре отвечают два динамика по 15 Вт каждый (система формата 2.0). Качество звука помогают улучшить технологии Dolby Audio и DTS-HD.

Для чего нужны квантовые точки

Квантовые точки применяются в первую очередь для улучшения восприятия изображения. В таких экранах светодиодная подсветка располагается в задней панели и имеет лишь синий цвет, за счет чего она может излучать световой поток постоянной величины.

Поток света поступает на отдельный слой экрана с квантовыми точками. Под его воздействием точки тоже начинают излучать свет, но определенной длины волны, то есть определенного цвета.

Квантовые точки используются преимущественно в дорогих моделях смарт-ТВ

Оттенок свечения квантовой точки зависит от ее размера, притом в слое таких точек в экране есть лишь элементы, отвечающие за излучение только зеленого и красного цветов – синий выдает базовая подсветка. В итоге из трех оттенков формируется подсветка белого цвета, которая и поступает на ЖК-матрицу, где из белого цвета за счет управляющих транзисторов и трех RGB-субпикселей формируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким.

Что делает телевизор умным

Новый смарт-ТВ Xiaomi Q1E 55 поставляется с предустановленной ОС Android TV 10, дополненной прошивкой PatchWall. Это особая редакция оболочки MIUI для смартфонов, адаптированная под телевизоры.

Программный интерфейс новинки Xiaomi

Q1E 55 базируется на процессоре MediaTek 9611 с четырьмя ARM-ядрами по 1,5 ГГц каждое и встроенной в него двухъядерной видеокартой Mali G52 MP2. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенный накопитель рассчитан на хранение 32 ГБ информации.

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Телевизор укомплектован встроенными модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц. На интерфейсной панели расположены три порта HDMI (один с поддержкой eARC) и пара USB 2.0. В наличии композитный вход (AV), Ethernet, оптический цифровой аудиовыход и миниджек для наушников.

Прочие характеристики

Xiaomi Q1E 55 имеет металлические рамку и подставку, с которой весит 14,3 кг при размерах 1230х767х262 мм. Допускается настольный и настенный монтаж (Vesa 200x200).

Телевизор позволяет транслировать изображение с экрана смартфона. Управлять им можно при помощи голоса за счет поддержки помощника Google Assistant. С лета 2018 г. этот ассистент понимает русский язык.

Добавим, что это не первый телевизор Xiaomi на квантовых точках, появившийся в российской рознице. В феврале 2021 г. она начала продажи крупногабаритной 75-дюймовой модели Q1.