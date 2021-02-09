Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung

Xiaomi показала телевизор Mi TV Q1 за 1300 евро с квантовыми точками, 4К-разрешением и поддержкой игровых приставок последнего поколения. Это прямой конкурент Samsung Q80T стоимостью около 2620 евро – у телевизоров полностью одинаковые основные характеристики, при этом у Xiaomi есть полноценная Android TV и поддержка Dolby Vision.

Лучше и дешевле

Компания Xaomi анонсировала новый телевизор премиум-класса Mi TV Q1 с диагональю 75 дюймов (190,5 см). Данную модель выделяет среди прочих экран на квантовых точках (Quantum Dot), и, по данным портала Neowin, это соперник смарт-ТВ Samsung Q80T, отличающийся от него большим набором функций и значительно меньшей стоимостью.

Xiaomi приготовила Mi TV Q1 для релиза на мировом рынке, и начнет она его распространение с Европы – в этом регионе телевизор поступит в продажу в марте 2021 г. (точную дату компания не сообщает). Первые покупатели смогут приобрести Mi TV Q1 за 999 евро (89,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 февраля 2021 г.), но позже его цена вырастет до 1299 евро (116,1 тыс. руб.). Упомянутый Samsung Q80T с такой же диагональю (75 дюймов) в Великобритании на момент публикации материала стоил 2300 фунтов стерлингов (2618 евро, 236,7 тыс. руб.), а в России – 250 тыс. руб. При этом, пишет Neowin, у него, в отличие от Mi TV Q1, нет Android TV и Dolby Vision.

Параметры экрана

При разработке Mi TV Q1 Xiaomi отдала предпочтение экрану на квантовых точках, поскольку они позволяют улучшить восприятие изображения. В QLED-дисплеях светодиодная подсветка имеет лишь синий цвет, и расположена она в задней части панели. Такая подсветка излучает световой поток постоянной величины, который поступает на дополнительный слой с квантовыми точками, и уже они при воздействии на них света тоже начинают излучать свет, хотя и только определенной длины волны, то есть определенного цвета.

75-дюймовый Mi Q1 от Xiaomi

Оттенок свечения квантовой точки зависит от ее размера, притом в слое таких точек в экране есть лишь элементы, отвечающие за излучение только зеленого и красного цветов – синий выдает базовая подсветка. В итоге из трех оттенков формируется подсветка белого цвета, которая и поступает на ЖК-матрицу, где из белого цвета за счет управляющих транзисторов и трех RGB-субпикселей формируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким.

В случае телевизора Mi TV Q1 экран поддерживает разрешение Ultra HD или 3840х2160 точек, оно же 4К. В дисплее заявлены 100-процентный охват цветового пространства NTSC, поддержка Dolby Vision и режима HDR10+, частота обновления 120 Гц и пиковая контрастность 10000:1. Также упомянуты 192 зон локального затемнения для более контрастного изображения.

Смарт-характеристики

Xiaomi Mi TV Q1 относится к семейству смарт-телевизоров. Аппаратная его основа – это процессор MediaTek MT9611 с четырьмя ARM-ядрами по 1,5 ГГц каждое и встроенная в него двухъядерная видеокарта Mali G52 MP2.

Вместе с процессороv в новом ТВ Xiaomi есть 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 ГБ. «Железо» телевизора управляется ОС Google Android TV 10 с установленной поверх нее фирменной оболочкой Xiaomi – PatchWall 3. Прошивка базируется на интерфейсе MIUI, устанавливаемом на смартфоны Xiaomi. Разработчики утверждают, что она упрощает доступ к контенту, позволяя, в том числе, искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого. У пользователей Mi TV Q1, по заверениям Xiaomi, будет доступ к 700 тыс. фильмов и ТВ-передач и более 5 тыс. приложений в Google Play.

Mi Q1 поддерживает голосовое управление

Утилиты Netflix, Amazon Prime Video и YouTube установлены на телевизор заранее. Также в нем реализована поддержка голосового помощника Google Assistant, который с июня 2018 г. понимает русский язык.

Звук и интерфейсы

Для подключения источников изображения в Mi TV Q1 есть два порта USB и три HDMI 2.1. В наличии также Ethernet на 100 Мбит/с и модули беспроводной связи – Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac на 2,4 и 5 ГГц.

Премьерный видеоролик Mi Q1

За счет наличия HDMI 2.1 к новому смарт-ТВ Xiaomi можно подключать игровые приставки последнего поколения – Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5, и играть в 4К-разрешении на частоте 120 кадров в секунду. Акустика в телевизоре имеет суммарную мощность 30 Вт – она состоит из двух высокочастотных динамиков и четырех полнодиапазонных. Есть поддержка технологий Dolby Audio и DTS-HD.

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Комплект поставки включает пульт дистанционного управления Mi Voice с голосовым управлением.

Mi QLED TV на 55 дюймов

В ассортименте Xiaomi имеется еще один телевизор на квантовых точках – 55-дюймовый Mi QLED TV, вышедший в середине декабря 2020 г. и оцененный в $750 (55.7 тыс. руб.). От старшего Mi TV Q1 он отличается лишь меньшей диагональю – все прочие характеристики, в том числе количество портов HDMI 2.1, полностью идентичны.